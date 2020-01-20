Известный психиатр предложил невероятно простой способ лечения депрессии

Психические расстройства могут быть вызваны воспалением тканей мозга, ввиду чего обычные противовоспалительные препараты могут помочь в лечении депрессии.

Об этом глава кафедры психиатрии Кембриджского университета профессор Эдвард Билмор (Edward Bullmore) написал в статье для The Guardian.

По его словам, именно воспаление неизбежно сопровождает многие заболевания, но, если раньше исследовали только его глубокую связь с болезнями организма, сейчас становится понятно, что оно в той же мере связано с расстройствами мозга и разума.

Эксперименты показали, что воспалительные процессы могут вызвать нарушения в работе мозга, в зависимости от участка поражения повлечь за собой те или иные психические расстройства.

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Нашли связь между воспалениями и такими болезнями как рассеянный склероз, шизофрения.

Депрессия тоже связана с воспалительными процессами, но пока не ясно, они сопровождают болезнь или же являются ее причиной.

Если выяснится, что именно воспаления могут вызывать расстройство, то противовоспалительные лекарства будут действовать как антидепрессанты.

На данный момент в рамках этой теории уже начали разрабатывать новые препараты для лечения и набирать для испытаний людей с клинической депрессией и подтвержденными анализом крови воспалительными процессами.

Напомним, ранее женщина рискнула жизнью и пошла на радикальный медикаментозный метод борьбы с депрессией, - риск оказался оправдан.

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