Известная фармкомпания подкупает врачей!

Крупная фармкомпания KRKA больше 10 лет занимается подкупом врачей в Румынии и ведет учет взяток в Excel.
Данную информацию о словенском производителе (контракты, документы, таблицы) получило румынское издание Libertatea вместе с показаниями нескольких сотрудников.
Словенская KRKA попала в скандал со взятками врачам
Коллаж
Корпорация по производству дженериков, которая занимает лидирующие позиции на румынском фармрынке, подкупает медиков, предлагая им деньги и оплату отпускных поездок. От врачей нужно было только назначать своим пациентам препараты от KRKA.
KRKA вела список всех врачей, указывая их полное имя и сколько понадобится кварталов, чтобы взятка медику окупилась. Детальный разбор информации опубликовало издание Рharma.net.ua.
Список врачей, с которыми работала KRKA
Рharma.net.ua
Также докторов делили на несколько категорий:
А1 – врачи с высоким потенциалом, которые выписывают препараты
KRKA;
А2 – врачи с высоким потенциалом, которые выписывают рецепты как на препараты
KRKA, так и на конкурентов;
А3 –врачи с высоким потенциалом, которые выписывают рецепты на конкурентов.
Колонка "Аванс"
Рharma.net.ua
Занимательная колонка "Аванс": сколько денег врач получил на отпуск, на участие в конференциях. Владелица частной клиники в Бухаресте в обмен на "предоплату" пообещала назначать не менее (!) 200 упаковок Билобила в месяц до конца года.
Колонка "Амортизационный период"
Рharma.net.ua
Колонка "Амортизационный период": компания оценивает, сколько потребуется, чтобы получить отдачу от взяток, данных каждому врачу (обычно это занимало два-три квартала). Выполняющие план попадали в "программу лояльности". Данные Excel показывают очевидную связь между количеством рецептов, выданных врачом, и полученной плюшкой.
Попавшие в руки журналистов данные дают понять, как словенский производитель "честным" путем добивается успешных продаж, выполняет нормы и почему все у него хорошо.
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