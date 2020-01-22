Известная фармкомпания подкупает врачей!

Крупная фармкомпания KRKA больше 10 лет занимается подкупом врачей в Румынии и ведет учет взяток в Excel.

Данную информацию о словенском производителе (контракты, документы, таблицы) получило румынское издание Libertatea вместе с показаниями нескольких сотрудников.

Словенская KRKA попала в скандал со взятками врачам Коллаж

Корпорация по производству дженериков, которая занимает лидирующие позиции на румынском фармрынке, подкупает медиков, предлагая им деньги и оплату отпускных поездок. От врачей нужно было только назначать своим пациентам препараты от KRKA.

KRKA вела список всех врачей, указывая их полное имя и сколько понадобится кварталов, чтобы взятка медику окупилась. Детальный разбор информации опубликовало издание Рharma.net.ua.

Список врачей, с которыми работала KRKA Рharma.net.ua

Также докторов делили на несколько категорий:

А1 – врачи с высоким потенциалом, которые выписывают препараты KRKA;

А2 – врачи с высоким потенциалом, которые выписывают рецепты как на препараты KRKA, так и на конкурентов;

А3 –врачи с высоким потенциалом, которые выписывают рецепты на конкурентов.

Колонка "Аванс" Рharma.net.ua

Занимательная колонка "Аванс": сколько денег врач получил на отпуск, на участие в конференциях. Владелица частной клиники в Бухаресте в обмен на "предоплату" пообещала назначать не менее (!) 200 упаковок Билобила в месяц до конца года.

Колонка "Амортизационный период" Рharma.net.ua

Колонка "Амортизационный период": компания оценивает, сколько потребуется, чтобы получить отдачу от взяток, данных каждому врачу (обычно это занимало два-три квартала). Выполняющие план попадали в "программу лояльности". Данные Excel показывают очевидную связь между количеством рецептов, выданных врачом, и полученной плюшкой.

Попавшие в руки журналистов данные дают понять, как словенский производитель "честным" путем добивается успешных продаж, выполняет нормы и почему все у него хорошо.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!