В Украине в связи с выявлением первого случая коронавируса решили внести изменения в работу "скорой помощи" и врачей.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге во вторник, 3 марта.

По его словам, если у человека высокая температура и есть подозрение на коронавирус, то карета "скорой" будет обязана приезжать на такие вызовы.

В Украине из-за коронавируса изменят правила вызова "скорой помощи" Фокус

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу", – объяснил замминистра.

Также он заверил, что "скорая" знает, что делать в случаях потенциальных вспышек вируса.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", – резюмировал Луфер.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместе с первым в Украине пациентом из Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус COVID-19, изолировали еще 35 человек.

По словам источника в Минздраве, мужчина контактировал со всеми этими людьми. Больше всего – со своей женой. Ее тоже госпитализировали, однако симптомов вируса у женщины пока не наблюдается.

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