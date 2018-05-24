Реосорбілакт!
Коротка теорія:
Крім сорбітолу, реосорбілакт містить натрію-лактат. Ця ж речовина є в Рингер-лактаті для того, щоб корегувати рН крові. (Ці розчини подібні по складу та ідеології)
Розчини з лактатом протипоказані для лікування лакта-тацидозу і тяжкого метаболічного ацидозу. (Розділ warnings) та (Розділ contraindications)
ТРАБЛИ В ІНСТРУКЦІЇ
Інструкція Рінгер-лактату - 4 сторінки.
Інструкція реосорбілакту - 3 сторінки.
Знаєте чому? В першому випадку є ціла сторінка "особливості застосування", де пишуть про нюанси інфузії натрію лактату і пов'язаних з цим небезпек. В реосорбілакті "особливості" займають аж 5 рядків і ні про що подібне - ні слова.
Заковирка в тому, що, порівняно з рингер-лактатом у реосорбілакті лактату в 6 разів БІЛЬШЕ! А натрію більше вдвічі.
Порівняйте самі. Це проти цього.
Чому виробник вилучив важливу інформацію?
Рінгер-лактат протипоказаний при лактат-ацидозі та печінковій недостатності. А реосорбілакт чомусь ні. Мало того, він ПОКАЗАНИЙ при загостренні гепатиту.
Логікою це не осилити.
В розділі "особливості" виробник вказує, що реосорбілакт застосовують під контролем рН, електролітів, показників печінки. (і це якраз зрозуміло, препарат стрьомний )
Але трьома абзацами нижче рекомендують переливати реосорбілакт в дозі 1,8 літрів на ДОГОСПІТАЛЬНОМУ етапі в кареті швидкої.
Як ці вказівки узгоджуються - тайна.
ТРАБЛИ З ДОКАЗОВІСТЮ
Пабмед знає дві статті про реосорбілакт. Обидві з рф.
Гаразд, ми йдемо на сайт виробника і читаємо ту науку, яку він сам рекомендує по темі.
Юкрейніан паблікейшнз онлі:
Реосорбілакт при перитоніті. Немає ніякої статистичної обробки ВЗАГАЛІ.
Типу "огляд" про страшні токсини, які атакують організм + реклама 4-х препаратів одного виробника, серед яких реосорбілакт і тівортін - (?) собаче.
Стаття про корисність нейропротекторів, в якій реосорбілакт не досліджувався.
Ішемічна хвороба серця. Виявили, що реосорбілакт краще за декстрани.
Трошки #зради: декстрани ніде не застосовують для лікування ІХС. Для чого порівнювали - не ясно.
Оглядова стаття, в якій просто переказується інструкція препарата. Автори довго і нудно перечисляють переваги сорбітолу, не знаючи, що на заході його в вену не капають.
Окремим плюсом виділяють, шестикратну концентрацію лактату, порівняно із західними розчинами. Мабуть піндоси такі тупі, що не догадались калампоцать більше лактата в рінгер. Більше - завжди краще, правда?
Реосорбілакт при екстирпації матки. Група пацієнтів абсолютно гетерогенна. Там були усі: і 21-річні здорові панянки і 78-річні з аритміями, хворобами легень, гіпертензією, ІХС. Всіх лікували абсолютно однаково. І всім (канєшна) помогло. Як це налазить на фізіологію - хз.
Гостра ниркова недостатність
Дизайну дослідження нема, статистики нема, висновків про ефективність реосорбілакту нема.
(а згідно інструкції реосорбілакт ще й протипоказаний при олігоурії, ги-ги)
Реосорбілакт при діабеті. Автори отримали позитивні результати. Правда сурогатні. Як реосорбілакт вплинув на кількість ускалднень, тяжкість стану і т.п - не вказано.
(авторам цікаво буде дізнатись, що саме сорбітол спричинює катаракту у діабетиків)
Гестоз. "Оглядова" стаття. Автори рекомендують капати реосорбілакт вагітним, пояснюючи це своїм досвідом. Без ЖОДНОГО посилання на якісь дослідження.
Панкреонекроз. Висновок: "усім пацієнтам з ПН обов'язково треба капати реосорбілакт".
Сміливе твердження, враховуючи повну відсутність статистичних викладок.
Отака наука, мля...
ТРАБЛИ З ЛІКАРЯМИ
Найстрашніше те, що нам навіть не потрібно втюхувати реосорбілакт.
Ми самі його з радістю капаєм усім підряд, не зрозуміло для чого.
Вірніше - зрозуміло. Реосорбілактом лікують, коли більше нічого не можуть придумати, за звичкою, через брак знань, для міфічної "детоксикації" (а які саме токсини? він шо, все виводить? а дійсно виводить? хто це довів?).
Доказова база - нульова
Ринки збуту - колишній совок і Уганда
Зате, як запевняє виробник, "Реосорбилакт — научное достояние Украины"
Ура таваріщі!
P.S. А ось нашо це все треба виробнику - ясно.
Флакон реосорбілакту коштує 100 грн.
А флакон рингер лактату (те саме, але з нормальною концентрацією лактату і без смертельного сорбітолу) - 20 грн.
P.P.S. А для тих поців, які почнуть писать, шо нам заплатили за "чорний піар" - виробник реосорбілакту і рингер-лактату один і той самий.
Живіть тепер з цим.
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