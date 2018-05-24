Реосорбілакт!

Коротка теорія:

Крім сорбітолу, реосорбілакт містить натрію-лактат. Ця ж речовина є в Рингер-лактаті для того, щоб корегувати рН крові. (Ці розчини подібні по складу та ідеології)

Розчини з лактатом протипоказані для лікування лакта-тацидозу і тяжкого метаболічного ацидозу. (Розділ warnings) та (Розділ contraindications)

ТРАБЛИ В ІНСТРУКЦІЇ

Інструкція Рінгер-лактату - 4 сторінки.

Інструкція реосорбілакту - 3 сторінки.

Знаєте чому? В першому випадку є ціла сторінка "особливості застосування", де пишуть про нюанси інфузії натрію лактату і пов'язаних з цим небезпек. В реосорбілакті "особливості" займають аж 5 рядків і ні про що подібне - ні слова.

Заковирка в тому, що, порівняно з рингер-лактатом у реосорбілакті лактату в 6 разів БІЛЬШЕ! А натрію більше вдвічі.

Порівняйте самі. Це проти цього.

Чому виробник вилучив важливу інформацію?

Рінгер-лактат протипоказаний при лактат-ацидозі та печінковій недостатності. А реосорбілакт чомусь ні. Мало того, він ПОКАЗАНИЙ при загостренні гепатиту.

Логікою це не осилити.

В розділі "особливості" виробник вказує, що реосорбілакт застосовують під контролем рН, електролітів, показників печінки. (і це якраз зрозуміло, препарат стрьомний )

Але трьома абзацами нижче рекомендують переливати реосорбілакт в дозі 1,8 літрів на ДОГОСПІТАЛЬНОМУ етапі в кареті швидкої.

Як ці вказівки узгоджуються - тайна.

ТРАБЛИ З ДОКАЗОВІСТЮ

Пабмед знає дві статті про реосорбілакт. Обидві з рф.

Гаразд, ми йдемо на сайт виробника і читаємо ту науку, яку він сам рекомендує по темі.

Юкрейніан паблікейшнз онлі:

Реосорбілакт при перитоніті. Немає ніякої статистичної обробки ВЗАГАЛІ.

Типу "огляд" про страшні токсини, які атакують організм + реклама 4-х препаратів одного виробника, серед яких реосорбілакт і тівортін - (?) собаче.

Стаття про корисність нейропротекторів, в якій реосорбілакт не досліджувався.

Ішемічна хвороба серця. Виявили, що реосорбілакт краще за декстрани.

Трошки #зради: декстрани ніде не застосовують для лікування ІХС. Для чого порівнювали - не ясно.

Оглядова стаття, в якій просто переказується інструкція препарата. Автори довго і нудно перечисляють переваги сорбітолу, не знаючи, що на заході його в вену не капають.

Окремим плюсом виділяють, шестикратну концентрацію лактату, порівняно із західними розчинами. Мабуть піндоси такі тупі, що не догадались калампоцать більше лактата в рінгер. Більше - завжди краще, правда?

Реосорбілакт при екстирпації матки. Група пацієнтів абсолютно гетерогенна. Там були усі: і 21-річні здорові панянки і 78-річні з аритміями, хворобами легень, гіпертензією, ІХС. Всіх лікували абсолютно однаково. І всім (канєшна) помогло. Як це налазить на фізіологію - хз.

Гостра ниркова недостатність

Дизайну дослідження нема, статистики нема, висновків про ефективність реосорбілакту нема.

(а згідно інструкції реосорбілакт ще й протипоказаний при олігоурії, ги-ги)

Реосорбілакт при діабеті. Автори отримали позитивні результати. Правда сурогатні. Як реосорбілакт вплинув на кількість ускалднень, тяжкість стану і т.п - не вказано.

(авторам цікаво буде дізнатись, що саме сорбітол спричинює катаракту у діабетиків)

Гестоз. "Оглядова" стаття. Автори рекомендують капати реосорбілакт вагітним, пояснюючи це своїм досвідом. Без ЖОДНОГО посилання на якісь дослідження.

Панкреонекроз. Висновок: "усім пацієнтам з ПН обов'язково треба капати реосорбілакт".

Сміливе твердження, враховуючи повну відсутність статистичних викладок.

Отака наука, мля...

ТРАБЛИ З ЛІКАРЯМИ

Найстрашніше те, що нам навіть не потрібно втюхувати реосорбілакт.

Ми самі його з радістю капаєм усім підряд, не зрозуміло для чого.

Вірніше - зрозуміло. Реосорбілактом лікують, коли більше нічого не можуть придумати, за звичкою, через брак знань, для міфічної "детоксикації" (а які саме токсини? він шо, все виводить? а дійсно виводить? хто це довів?).

Доказова база - нульова

Ринки збуту - колишній совок і Уганда

Зате, як запевняє виробник, "Реосорбилакт — научное достояние Украины"

Ура таваріщі!

P.S. А ось нашо це все треба виробнику - ясно.

Флакон реосорбілакту коштує 100 грн.

А флакон рингер лактату (те саме, але з нормальною концентрацією лактату і без смертельного сорбітолу) - 20 грн.

P.P.S. А для тих поців, які почнуть писать, шо нам заплатили за "чорний піар" - виробник реосорбілакту і рингер-лактату один і той самий.

Живіть тепер з цим.