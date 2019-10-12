Из больниц Украины исчезнут бумажные медкарты: что теперь будет

В апреле 2020 года в Украине будут введены электронные карты пациентов, которые позволят избавиться от привычных бумажных карт.

Об этом в интервью "Сегодня" сообщила координатор направления eHealth от Офиса Президента Украины Яника Мерило. По ее словам, тестовые версии электронных карт уже запущены в пилотном режиме.

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"Электронная карта пациента должна запуститься уже в апреле 2020 года на вторичном звене. Первые медкарты уже запускаются в пилотном режиме и дальше масштабируются. Записи будут делаться по текущим диагнозам. Пришел пациент – ввели данные", – сообщила чиновница.

По ее словам,информация пациента будет отображаться разным категориям медиков в зависимости от уровня доступа. Кроме того, "пациент имеет право запретить видеть информацию кому-либо, кроме него или врача", отметила Мерило.

"Если человек записался к врачу, то, видимо, этот врач должен иметь право доступа. Или, например, человек попадает в скорую помощь и не имеет возможности открыть доступ к своей карточке: тогда, видимо, врач экстренной помощи должен тоже видеть карточку. Это сложный механизм, кто будет иметь право, но ключевое, что сам пациент решает, кому открывать доступ к медкарте. Кроме случаев, когда это касается жизни самого человека", – подчеркнула она.

Чиновница также рассказала, что помимо электронной карты будут введены электронный больничный, направления и электронные рецепты на все категории. Также будет запущено взаимодействие реестров для предотвращения дублирования информации.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что следствием медицинской реформы может стать введение страховой медицины.

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