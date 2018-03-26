25-27 апреля 2018 года в выставочном центре "КиевЭкспоПлаза"состоится ключевое событие в сфере здравоохранения Украины - IX Международный медицинский форум "Инновации в медицине - здоровье нации".

Форум является масштабной международной деловой площадкой, которая объединяет ученых, врачей различных специальностей, инвесторов, производителей и дистрибьюторов медицинского и лабораторного оборудования, разработчиков новых технологий, программных продуктов, инвентаря, товаров медицинского назначения, фармацевтической продукции и дает наглядное представление о достижениях и тенденциях развития мировой и отечественной медицины. Форум включает в себя мощную научно-практическую программу и крупнейшие в Украине специализированные выставки.

За восемь лет работы Форума его посетили более 85 000 специалистов здравоохранения со всех регионов Украины и других стран, состоялось более 500 научно-практических мероприятий, докладчиками выступили более 4000 экспертов здравоохранения.

Организаторами Форума являются Национальная академия наук Украины, Национальная академия медицинских наук Украины, Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, Компания LMT. Форум пройдет при поддержке Президента Украины и под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения.

Официальная поддержка Кабинета Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, Киевской городской государственной администрации.

При содействии медицинских ассоциаций, общественных объединений, высших учебных медицинских заведений, социальных фондов Украины и зарубежья.

Генеральный партнер Форума:CANON.

Официальный партнер:MedicalSchool.

Партнеры: INMED Ukraine, Amed, УМТ+, Мед Эксим, ХИМЛАБОРРЕАКТИВ, Биомед, Эксперт, УКР ДИАГНОСТИКА, RH, Вектор-Бест-Украина, Виола Медтехника, Protech Solution Ukraine, Медиком Украина, Здраво и другие.

Экспозиционная часть Форума будет представлена более чем 400 участниками - ведущими компаниями рынка здравоохранения Украины и зарубежья.

Международная выставка здравоохранения MEDICAEXPO

Полный спектр оборудования, техники, инструментария, изделий медицинского назначения отечественного и зарубежного производства:

Медицинское оборудование, лечебное и диагностическое оборудование

Радиология: конвенционная рентгенодиагностика, рентгеновская компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковая диагностика, ядерная медицина, лучевая терапия

Комплексное обеспечение медицинских лабораторий

Оборудование и технологии для медицинской и физической реабилитации

Медицинская мебель, инжиниринговые и комплексные решения, технологии чистых помещений для медицинских учреждений

Клининг, стерилизация и дезинфекция

Спецодежда и средства индивидуальной защиты

Расходные материалы, медицинские изделия одноразового использования

Эстетическая медицина, пластическая хирургия: профессиональное оборудование, материалы и технологии

Информационные и телекоммуникационные технологии для медицинских учреждений

Международная фармацевтическая выставка PHARMAEXPO

Лекарственные препараты, парафармацевтическая продукция, товары медицинского назначения, лечебная косметика, комплексное оснащение аптек, услуги для фармацевтического рынка.

Форум на три дня станет площадкой для презентаций инновационных технологий для всех отраслей медицины. Специалисты смогут увидеть оборудование и технику в действии, получить консультации экспертов, оценить преимущества и выбрать для себя лучшие предложения.

Сервис "Назначить деловую встречу" позволит участникам и посетителям выставок эффективно использовать время, проведенное на Форуме. Программы BusinessPoint и BuyersProgram позволят прямо на выставке провести переговоры и заключить договора о поставках оборудования, расходных материалов и других товаров.

В рамках VII Международного медицинского конгресса "Внедрение современных достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины" будут представлены последние инновационные разработки для профилактики, диагностики и лечения, которые уже в ближайшее время будут внедряться в практику здравоохранения.

Конгресс - международная междисциплинарная платформа для повышения квалификации, обучения, обмена опытом и конструктивного диалога ученых, практикующих врачей и экспертов различных областей медицины.

Специалисты более 100 врачебных специальностей имеют уникальную возможность принять участие в симпозиумах, конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах, обменяться опытом с коллегами и представителями коммерческих структур для реализации потенциала и развития отрасли.

Организаторы, соорганизаторы и партнеры Конгресса: медицинские учреждения МОЗ Украины, научно-исследовательские институты НАМН Украины, кафедры НМАПО имени П. Л. Шупика, авторитетные ассоциации и объединения, медицинские учреждения Министерства обороны Украины, высшие учебные медицинские заведения, учреждения последипломного образования и много других.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНГРЕССА:

Научно-практические программы:

Организация и управление здравоохранением

Дни частной медицины

Дни лабораторной медицины

Радиология: ультразвуковая диагностика, конвенционная рентгенодиагностика, лучевая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, лучевая терапия, ядерная медицина, радиационная безопасность

Функциональная диагностика

e-Health и информационные технологии в медицине

Военная медицина

Медицина неотложных состояний

Хирургия, нейрохирургия, эндоскопия

Медицинская реабилитация и физическая терапия

Травматология и ортопедия

Онкология

Терапия, кардиология, неврология, гастроэнтерология, эндокринология, гематология и трансфузиология

Общая практика – семейная медицина

Офтальмология

Гинекология, репродуктология, акушерство, перинатология, неонатология, педиатрия

Урология и нефрология

Организация и управление фармацией

Cестринское дело

Традиционно в рамках Форума состоятся уникальные образовательные школы, мастер-классы, позволяющие тестировать современное медицинское оборудование, получать квалифицированную консультацию от профессионалов в рамках зоны MEDZOOM:

- УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ШКОЛА

- ВСЕУКРАИНСКАЯ ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

- УКРАИНСКАЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА им. акад. Н.Д. Стражеско

- ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

- ШКОЛА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

- ШКОЛА РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

- УКРАИНСКАЯ ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА

Конгресс внесен в "Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций", которые проводятся в 2018 году (стр.7).

Участники научно-практической программы Конгресса после окончания мероприятий получат Сертификаты о повышении квалификации.

ОДНОВРЕМЕННО С МЕЖДУНАРОДНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ФОРУМОМ СОСТОЯТСЯ:

Международный форум "Менеджмент в здравоохранении"- профессиональная платформа для конструктивного диалога и обмена опытом представителей органов власти, руководителей государственных и частных медицинских учреждений, главных врачей и их заместителей, владельцев и представителей бизнеса, а также международных экспертов.

Мероприятие проводится с целью получения новых практических знаний для налаживания процесса управления и адаптации к новым реалиям в условиях реформирования отрасли.

VII Международная выставка медицинского туризма, SPA&Wellness - Healthcare Travel Expo- главная выставка медицинского туризма Украины, которая объединяет лидеров отрасли и позволяет налаживать долгосрочное сотрудничество на профессиональном международном уровне, обмениваться опытом, повышать квалификацию специалистов за рубежом. В рамках выставки будут представлены национальные экспозиции разных стран, ведущие клиники, медицинские и реабилитационные центры, санаторно-курортные учреждения, SPA&Wellness курорты Украины, Польши, Венгрии, Болгарии, Израиля, Словакии, Словении, Турции, Южной Кореи, Малайзии, Румынии и многих других стран.

Вход на мероприятия свободный при условии предварительной регистрации .

Ждем Вас 25-27 апреля 2018 года в ВЦ "КиевЭкспоПлаза" (Украина, г. Киев, ул. Салютная, 2-Б, метро "Нивки")