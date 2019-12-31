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Что угрожало здоровью человечества в 2019 году

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Специалисты CDC провели обзор литературы и выделили 9 проблем, которые чаще появлялись в заголовках мировых медицинских публикаций в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте организации. Проведя параллель и учитывая данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины, стало понятно, что указанные угрозы касаются и здоровья украинцев.

Итак, топ-9 самых серьезных проблем со здоровьем, которые были выделены.

  • Травмы легких, связанные с использованием электронных сигарет и вейпов

По состоянию на 10 декабря в США зафиксировано 52 смертельных случая и 2409 случаев EVALI – повреждений легких, связанных с вейпингом. Одна из возможных причин – ацетат витамина Е, обнаруженный в легких пациентов.

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Что угрожало здоровью человечества в 2019 году

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  • Опиаты

Передозировка наркотиками по-прежнему является серьезной проблемой не только в Америке, но и во всем мире. В 2017 году в США было зарегистрировано более 70 000 летальных случаев. Это последний год, по которому имеются окончательные данные. Более двух третей были связаны с опиоидами, включая героин и синтетические опиоиды.

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  • Устойчивость к антибиотикам

Бактерии и грибы, устойчивые к антибиотикам, ежегодно вызывают в США более 2,8 миллиона инфекций и 35 000 смертей. Их также называют супербактериями.

Что угрожало здоровью человечества в 2019 году

Иллюстрация

  • Вспышки пищевых инфекций

В течение 2019 года было зарегистрировано более 75 вспышек, связанных с контактом с пищевыми продуктами или животными. Известны вспышки сальмонеллеза, кишечной палочки, холеры. Особенно "отличились", плотоядные бактерии, которые обитают в воде.

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  • Смертность, связанная с беременностью

По мнению американских специалистов, 3 из 5 смертей, связанных с беременностью, могли быть предотвращены. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания и инсульт, другими причинами являются инфекции и сильное кровотечение.

  • Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Присутствие ВИЧ-инфекции в этом списке связано с тем, что успешность профилактики заболевания снизилась. На сегодняшний день Украина занимает одно из первых мест среди европейских стран по количеству ВИЧ-позитивных лиц.

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  • Корь

В этом году в США было больше всего случаев заболевания корью за последние 25 лет. С начала года в Украине заболели более 57 тысяч людей.

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Что угрожало здоровью человечества в 2019 году

Иллюстрация

  • Иммунизация и вакцинация

Почти две трети беременных женщин в США не были вакцинированы от гриппа и коклюша. Для профилактики гриппа специалисты рекомендуют ежегодную вакцинацию, что может уберечь не только от самой болезни, но и от серьезных осложнений. Вакцинация против ВПЧ эффективно снижает частоту заболеваемости раком шейки матки.

Что угрожало здоровью человечества в 2019 году

Иллюстрация

  • Эбола

В этом году вспышка Эболы в Демократической Республике Конго была признана ВОЗ ситуацией международного масштаба. Число случаев заболеваемости достигло 3 313, число смертельных случаев – 2204.

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Автор
Виталий Усенко Виталий Усенко
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
ВИЧ корь грипп инфекция супербактерия
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