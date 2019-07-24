Наркомания? В Италии забили тревогу из-за мобильных телефонов

В Италии зависимость подростков от мобильных телефонов хотят приравнять к наркомании.

Законопроект предложил член популистской партии, сообщает The Times.

"Ситуация становится все хуже и хуже, к ней надо относиться как к наркомании", – сказала парламентарий Виттория Каса из провластной партии "Движение пяти звезд", которая подала этот законопроект.

В документе говорится, что восемь из десяти итальянских подростков живут в страхе потерять свои телефоны и не подключиться к интернету, называя свое состояние "номофобия" – страх отсутствия мобильного телефона. Согласно проекту, худших пациентов будут направлять в медицинские центры, где лечат от наркозависимости.

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Ранее MedOboz писал, что свет мобильных устройств в темное время суток вызывает тягу к сладкому и приводит к набору веса.

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