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Искусственный интеллект научился определять рак груди лучше человека

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Искусственный интеллект научился определять рак молочной железы лучше обычных врачей.

Об этом свидетельствует исследование Google Health, сообщает ТСН. Там обнаружили, что модель искусственного интеллекта предсказывает рак груди с уровнем точности, подобным опытным рентгенологам.

"Система на основе искусственного интеллекта от Google может лучше выявлять рак молочной железы в сравнении со специалистами-рентгенологами", – говорится в сообщении.

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Исследование также показало снижение доли случаев, когда диагноз был поставлен неверно - 5,7 процента в США и 1,2 процента в Великобритании, соответственно. Это также снизило процент пропущенных диагнозов на 9,4 процента среди пациентов в США и на 2,7 процента в Великобритании.

"Мы думаем об этой технологии таким образом, чтобы она поддерживала и позволяла эксперту или пациенту, в конечном счете, получить наилучший результат от любой диагностики", – отмечают авторы исследования.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в 2020 году ранняя диагностика онкозаболеваний в Украине станет бесплатной, поскольку Национальная служба здравоохранения Украины оплатит эту процедуру больницам.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
рак как лечить рак лечение рака
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