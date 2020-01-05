Искусственный интеллект научился определять рак груди лучше человека

Искусственный интеллект научился определять рак молочной железы лучше обычных врачей.

Об этом свидетельствует исследование Google Health, сообщает ТСН. Там обнаружили, что модель искусственного интеллекта предсказывает рак груди с уровнем точности, подобным опытным рентгенологам.

"Система на основе искусственного интеллекта от Google может лучше выявлять рак молочной железы в сравнении со специалистами-рентгенологами", – говорится в сообщении.

Исследование также показало снижение доли случаев, когда диагноз был поставлен неверно - 5,7 процента в США и 1,2 процента в Великобритании, соответственно. Это также снизило процент пропущенных диагнозов на 9,4 процента среди пациентов в США и на 2,7 процента в Великобритании.

"Мы думаем об этой технологии таким образом, чтобы она поддерживала и позволяла эксперту или пациенту, в конечном счете, получить наилучший результат от любой диагностики", – отмечают авторы исследования.

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