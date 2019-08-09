Откуда же взяться врачам? Тем более профильным специалистам, готовым, свесив язык, броситься кивать в пять утра всем вашим капризам и по поводу каждого чиха устраивать консилиум. Они бегут из медицины, и со "Скорой", в частности.

Возьмите пример дикого Запада – там считается ошибочной практика доставки врача к пациенту. Врач – это первый после Бога, его голова должна быть забита только новыми методами диагностики и терапии, новейшими разработками и схемами применения новейших лекарственных средств, глубоким анализом каждого отдельного заболевания у каждого отдельно взятого больного.

Но отнюдь не должен этот человек, к интеллекту и умственного труда которому предъявляются такие высокие требования, бегать по пятым этажами, таскать носилки, выковыривать бомжей из канав и консультировать истеричек с вечно больными "сердцами" и "головами".

Высокая умственная работа предполагает отсутствие физического труда. Говорят, в Древнем Китае врач одной пальпацией пульса занимался несколько часов, вникая в нюансы его наполнения, напряжения, ритма, частоты... Откуда же вы возьмете специалиста, который будет делать так же вам, работая при этом, как негр на плантации? А если еще врач гораздо сильнее, чем вашим здоровьем, озабочен мыслями, где бы перезанять, чтобы переотдать, чтобы не протянуть ноги...

Иллюстрация

Вы не сохранили поколение хороших врачей, люди!!! Вам его подарило время, как компенсацию за ошибки социалистического прошлого, то ценное, что вы могли иметь даром. Вы сгноили этот подарок – жалобами, кляузами, обидами, недовольством, молчанием, равнодушием, ненавистью к тем, кто из последних сил, за нищенскую зарплату, имея огромные обязанности и не имея никаких прав, пытался бороться за ваше здоровье.

А теперь это поколение, воспитанное в духе альтруизма и гуманизма благополучно вымерло. Остались сущие крохи. Новые врачи уже не будут такими – они растут в другой эпохе, где в порядке вещей то, что человек человеку – волк, что без денег нет работы, что если не ты – то тебя. И, как дети своей эпохи, они не смогут вести себя как то, идущее в темноту поколение, которое вы добиваете.

Вы молчали, когда врачи жили на нищенскую зарплату. Вы хором осуждали, когда врач, который спас тысячи, не спасал одного. Вы доносили, когда врач, который дошел до нервного срыва, ругал вас за необоснованный вызов. Вы не обращали внимания, что люди, которые спасают ваши жизни, живут без социальных льгот, без привилегий, без достойного уважения к своему труду. Вы предали врачей, люди. Куда идут врачи? Подальше от вас, верьте слову. Умирая в нищете, от инфарктов, инсультов и онкологии, забытые всеми спасенными и исцеленными, они идут в лучший мир, где не будет таких, как вы...

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