Врач назвал два аргумента "за" легализацию медицинской марихуаны в Украине

Легализация медицинской марихуаны в Украине даст возможность пациентам излечиться от многих заболеваний. Она действительно помогает, например, при хроническом болевом синдроме, некоторых неврологических заболеваниях.

Об этом в эфире ObozTV рассказал нарколог, доктор медицинских наук Юрий Пакин. Он отметил, что на почве этого вопроса могут возникнуть проблемы в обществе, если не будет осуществляться контроль за выпуском таких препаратов.

"В поддержку медицинской марихуаны можно привести два аргумента. Во-первых, она действительно помогает при некоторых заболеваниях, например, при хроническом болевом синдроме, депрессиях, некоторых неврологических заболеваниях. А второе – в медицине давно уже используются более тяжелые наркотические средства. Поэтому раз такое существует, то логично считать, что марихуану можно применять. Другое дело, если будет плохо осуществляться контроль за этими препаратами, то могут быть некоторые проблемы в обществе", – сказал он.

Что касается рекреационного использования марихуаны для отдыха и развлечений, то эту идею нельзя назвать хорошей, отметил врач. Он объяснил, что медицинская марихуана не дает такого наркогенного эффекта, как рекреационная, но все же полностью этого компонента она не лишена.

"Часто говорят, что медицинский каннабис не имеет такого эффекта, который дает обычная марихуана для рекреации. Дело в том, что в некоторых сортах каннабиса действительно есть основное наркогенное вещество. Медицинская марихуана полностью не лишена этого компонента. Он может способствовать тому, что человек, который постепенно использует такие препараты, будет входить в состояние зависимости", – объяснил нарколог.

Как сообщал OBOZREVATEL, петиция на сайте Верховной Рады с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских и научных целях набрала необходимые 25 000 подписей. Авторы документа требуют на законодательном уровне решить вопрос доступа пациентов к препаратам с каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных формах склероза и многих других болезней.

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