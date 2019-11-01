"Их больше не будет!" Глава Минздрава задумала скандальное нововведение

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в пятницу, 1 ноября, планирует уволить всех свои советников.

Об этом она рассказала в интервью ВВС News Украина. "Мы подпишем приказ и уволим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - отметила министр.

По ее словам, будут работать эксперты офиса реформ - группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Скалецкая отметила, что, к сожалению, не все представители отрасли здравоохранения понимают, какое значение имеют их слова, и как их воспринимают в обществе, что ученый может иметь различные гипотезы и может дискутировать, но важно, чтобы в Минздраве был единственный коммуникационный месседж.

Зоряна Скалецкая Радио Свобода

При этом она уточнила, что будет использовать знания различных специалистов в дальнейшем, но это будет происходить в другой форме и статуса советников ни у кого уже не будет.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. Однако то, что сейчас происходит в медиа с различными лицами, и как их воспринимают общество - меня удивляет. Советник - это моя внутренняя история. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что я его советник, воспринимался, как еще одни уста, еще одни глаза", - подчеркнула Скалецкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Минздрава попала в скандал из-за команды бывшей главы ведомства Ульяны Супрун.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram