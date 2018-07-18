Меньше сахара, больше лимонов: Супрун дала 5 советов по лечению мучительной болезни

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала несколько полезных советов, которые помогут избежать образованию камней в почках.

"Пациенты, которые болели мочекаменной болезнью и хоть раз в жизни пережили выведения камней из почек, вряд ли захотят повторить такой опыт. Кальций и оксалаты (щавелевая кислота) или фосфаты, или мочевая кислота могут кристаллизоваться в почках, если их концентрация в крови велика. Со временем эти кристаллы увеличиваются и буквально формируют "камни", – отметила Супрун на своей странице в Facebook.

Они могут сместиться и продвигаться вниз по мочеточнику, блокируя поток мочи. По словам Супрун, правильное лечение может назначить только врач, потому нельзя заниматься самолечением в домашних условиях.

Пейте воду

"Риск образования камней в почках почти в два раза выше среди людей, которые не употребляют достаточного количества воды в сутки. Их почки постоянно откачивают воду обратно в кровь и выводят очень концентрированную мочу. Следите за питанием", – отметила Супрун.

Меньше соли и сахара, больше овощей и фруктов

"Чем больше соли мы потребляем, тем больше кальция выходит из костей. Максимально рекомендуемая суточная норма - 5 граммов, а это примерно 1 чайная ложка. Учитывайте соль, что уже добавлена ​​к готовым блюдам и продуктам", – добавила она.

По словам Супрун, нужно ограничить в рационе белки животного происхождения, из-за чрезмерного употребления которых повышается уровень мочевой и фосфорной кислоты в организме. Людям среднего возраста нужно потреблять белок с расчетом 0,6-0,8 г/кг массы тела в день. Он должен быть не только животного, но и растительного происхождения. Принимать в несколько приемов пищи. Вегетарианцам, спортсменам, людям пожилого возраста и беременным женщинам и молодым матерям следует есть до 1,6-2 грамма/кг в сутки.

Ешьте лимоны

"Вода с лимонным соком способствует увеличению количества лимонной кислоты в моче. Лимонная кислота не дает кальцию образовывать нерастворимую соль с щавелевой кислотой", – пояснила Супрун.

Откажитесь от курения

"Сигареты является одной из причин уменьшения кровотока во всем теле, в том числе и в почках. Чем меньше крови поступает к почкам – тем хуже они работают", – заявила она.

Занимайтесь спортом

Физические нагрузки нормализуют давление и улучшают микроциркуляцию крови в почках, а также уменьшают риск хронических болезней.

"Помните, что самолечение - не тот путь, который поможет вам быстрее выздороветь. Если вас периодически беспокоит сильная или острая боль в области поясницы и есть трудности с мочеиспусканием, иногда повышается температура возникает тошнота - ни в коем не откладывайте визит к врачу", – резюмировала Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун заявила, что при больном горле полезно есть холодную пищу.