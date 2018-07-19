И.о. ректора Одесского университета не пустили на работу: что произошло

Сотрудники Одесского медицинского университета не допустили 19 июля на рабочее место новоназначенного и.о. ректора Константина Аймедова.

"17 июля 2018 Минздрав Украины досрочно разорвал контракт с ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном. До назначения нового ректора в установленном законодательством порядке выполнение обязанностей ректора Одесского медуниверситета возложено на заведующего кафедрой психологии Константина Аймедова", – сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что поведение сотрудников и охраны свидетельствует о саботаже и невыполнении приказов Министерства здравоохранения.

Валерий Запорожан

"Министерство обеспокоено такой позицией сотрудников ОНМедУ, поскольку блокирование работы официально назначенного в.о. ректора не только делает невозможным дальнейшее проведение комиссионной проверки Минздравом Украины, но и может негативно отразиться на функционировании университета в период вступительной кампании", – сообщили в пресс-службе.

Комиссия также не получила все необходимые документы для проведения проверки и письменные объяснения относительно их отсутствия. В Министерстве обратили внимание на то, что приказы являются обязательными в исполнению.

"Подчеркиваем необходимость допустить Константина Аймедова на его рабочее место и обеспечить надлежащие условия работы для комиссии. Минздрав Украины будет информировать о дальнейшем ходе событий и результаты работы комиссии", – резюмировали в ведомстве.

Константин Аймедов odessamedia

"Одесский Приморский районный суд оставил без рассмотрения заявление Запорожана о запрете проведения проверки комиссией деятельности бывшего ректора Одесского медуниверситета В. Запорожана", – написала в своем микроблоге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Одеський Приморський районний суд залишив без розгляду заяву Запорожана про заборону проведення перевірки комісією @MoH_Ukraine діяльності колишнього ректора Одеського медуніверситету В. Запорожана. — Уляна Супрун (@usuprun) 19 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля ректора Одесского медуниверситета Запорожана отстранили из-за коррупции.

Позже СМИ назвали имя народного депутата, который хотел его сместить. Отмечалось, что в большинстве жалоб фигурировал нардеп от БПП Давид Маркарьян.