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И.о. ректора Одесского университета не пустили на работу: что произошло

1.1тЧитать новость на украинском

Сотрудники Одесского медицинского университета не допустили 19 июля на рабочее место новоназначенного и.о. ректора Константина Аймедова.

"17 июля 2018 Минздрав Украины досрочно разорвал контракт с ректором ОНМедУ Валерием Запорожаном. До назначения нового ректора в установленном законодательством порядке выполнение обязанностей ректора Одесского медуниверситета возложено на заведующего кафедрой психологии Константина Аймедова", – сообщила пресс-служба Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что поведение сотрудников и охраны свидетельствует о саботаже и невыполнении приказов Министерства здравоохранения.

Валерий Запорожан

"Министерство обеспокоено такой позицией сотрудников ОНМедУ, поскольку блокирование работы официально назначенного в.о. ректора не только делает невозможным дальнейшее проведение комиссионной проверки Минздравом Украины, но и может негативно отразиться на функционировании университета в период вступительной кампании", – сообщили в пресс-службе.

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Комиссия также не получила все необходимые документы для проведения проверки и письменные объяснения относительно их отсутствия. В Министерстве обратили внимание на то, что приказы являются обязательными в исполнению.

"Подчеркиваем необходимость допустить Константина Аймедова на его рабочее место и обеспечить надлежащие условия работы для комиссии. Минздрав Украины будет информировать о дальнейшем ходе событий и результаты работы комиссии", – резюмировали в ведомстве.

Константин Аймедов

odessamedia

"Одесский Приморский районный суд оставил без рассмотрения заявление Запорожана о запрете проведения проверки комиссией деятельности бывшего ректора Одесского медуниверситета В. Запорожана", – написала в своем микроблоге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 апреля ректора Одесского медуниверситета Запорожана отстранили из-за коррупции.

Позже СМИ назвали имя народного депутата, который хотел его сместить. Отмечалось, что в большинстве жалоб фигурировал нардеп от БПП Давид Маркарьян.

Место
УкраинаОдесса
Объекты
скандалыМинистерство здравоохранения
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