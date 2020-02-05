Хватит на 30 случаев: Украина получила тест-системы для диагностики смертельного коронавируса

Системы тестирования для диагностики китайского коронавируса 2019-n-CoV привезли в Украину. На данный момент они находятся на таможенной границе.

Их хватит для выявления 30 случаев заболевания. Об этом сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает zn.ua.

Коронавирус pravda.com.ua

"Реагенты в составе тест-системы позволят проводить лабораторную диагностику нового коронавируса на современном уровне. Наборы разработаны в Германии с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения данного вида коронавируса", – отметили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

Скипальский отметил, что 11 пациентам в Украине сняли подозрение на коронавирус, еще два человека находятся на диагностике.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали шестерых студентов из Китая с подозрением на новый смертельный коронавирус.

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