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Хантавирус: что это за болезнь и как не заразиться

9.2т
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В Китае, на фоне спада заболеваемости коронавирусом COVID-19, новой опасностью может стать другое инфекционное заболевание – хантавирус, от которого уже умер один человек.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), хантавирусы – это семейство вирусов, распространяемых грызунами и способных вызывать различные синдромы заболеваний у людей во всем мире. Как пишет "Справочник MSD", чаще всего заражение человека происходит при контакте с животными или продуктами их жизнедеятельности.

Отмечается, что зараженный хантавирусом может испытывать усталость, лихорадку и мышечные боли. При этом в отличие от коронавируса, он не передается от человека к человеку.

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

В Китае зафиксирована первая смерть от хантавируса

По словам американского врача Тани Эллиот, в настоящее время хантавирус изучен слабо. Хотя она отмечает, что болезнь существует довольно давно – "возможно, даже столетия", и наиболее распространен в Китае, где фиксируется от 16 до 100 тысяч случаев заражения в год.

Кроме этого, заболевание в Северной и Южной Америке известно как хантавирусы "Нового Света" и может вызывать хантавирусный легочный синдром (HPS). Среди симптомов: усталость, лихорадка и мышечные боли на ранних стадиях, а потом кашель и одышка. Иные хантавирусы – "Старого Света" – чаще встречаются в Европе и Азии, могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (HFRS). Их симптомы: сильные головные боли, боли в спине и животе, лихорадка, озноб, тошнота и помутнение зрения. Оба заболевания считаются редкими, но могут быть смертельными.

Как лечат хантавирус и существует ли вакцина от него?

На данный момент не существует какого-либо специального лечения, лекарства или вакцины от этого вируса. Но врачи утверждают, что чем раньше распознается инфицированный человек и попадает в реанимацию, тем лучше. Поскольку в интенсивной терапии пациенты интубированы и получают кислородную терапию. Их также могут подключить к внутривенным капельницам и в крайних случаях ставят диализ. Следовательно, в органах здравоохранения рекомендуют: если человек находился рядом с грызунами и вскоре ощутил симптомы лихорадки, сильные мышечные боли и одышку, ему немедленно нужно обратиться к врачу.

Хантавирус атаковал Китай: что это за болезнь и как не заразиться

Насколько опасен хантавирус?

Хантавирусный легочный синдром имеет уровень смертности 38%. А при заболевании геморрагической лихорадкой с почечным синдромом умирает от 1 до 15% пациентов. Правда, у некоторых время выздоровления составляет несколько недель или месяцев, а многие полностью выздоравливают без каких-либо осложнений.

В 2018 году, проведя мониторинг вспышки около 100 случаев в Панаме, Всемирная организация здравоохранения и пришла к выводу, что значительного риска международного распространения хантавируса не существует.

Кто больше подвержен риску заражения хантавирусом?

Исследователи утверждают, что заболеть этим вирусом может любой человек, не зависимо от состояния здоровья, после контакта с грызунами, которые переносят хантавирус. Например, в Америке люди, живущие в сельской местности, чаще сталкивались с вирусом.

Хантавирус атаковал Китай: что это за болезнь и как не заразиться

Как не подхватить или минимизировать риск заражения хантавирусом?

Во-первых, нужно максимально избегать контактов с грызунами дома или за городом. Санитария в доме и хозяйственных постройках тоже является ключевым моментом в профилактике хантавируса.

Также важно пристально отнестись к уборке помещения, которое может оказаться местом заражения грызунами. Сюда относится не только проветривание, но и дезинфекция, в том числе предметов, которые могли быть загрязнены грызунами или их мочой и пометом.

Справка. Известно, что первая вспышка заболевания хантавирусом произошла во время Корейской войны 1950-1953 годов и получила название "Корейская геморрагическая лихорадка". Тогда больше 3000 солдат ООН ощутили на себе воздействие неизвестного вируса, который вызывал внутреннее кровотечение и нарушение функций почек. Позже, в 1976 году, ученые исследовали полевую мышь, установив связь между вспышками похожего заболевания в Советском Союзе. Еще одна вспышка произошла в 1993 году в штате Колорадо (США) – там за небольшой период было зафиксировано пять смертей от неизвестного вируса с похожими симптомами. С 1993-го по январь 2017 года в США было зарегистрировано 728 случаев хантавируса. При этом с каждым годом количество открытых хантавирусов становится все больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Всемирной организации здравоохранения, вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание новым типом коронавируса COVID-19, преодолел видовой барьер для человека от другого промежуточного животного-хозяина, которым могло быть как домашнее, так и дикое животное.

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Автор
Марина Лисничук
Место
Китай
Теги
смерть вирус
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