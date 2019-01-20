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/Новости медицины

Грозит смертью: ученые назвали неожиданную опасность сна

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Систематический непрерывный сон длительностью более девяти часов может привести к потере ребенка даже на поздних сроках беременности.

К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, пишет Eurek Alert. Во время своего исследования они опросили более 150 женщин, у которых произошел выкидыш на 28 неделе или позднее.

Также в исследовании принимали участие 450 женщин на последних сроках беременности и уже родивших здоровых детей.

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"Беременные женщины часто просыпаются и встают посреди ночи. И хотя это многих беспокоит, прерывание сна помогает сохранить ребенка", – пояснила доктор философии, магистр наук, исследователь Мичиганского университета в отделе медицины сна, кафедре неврологии и кафедре акушерства и гинекологии Луиза О'Брайен.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Опасное влияние сна на беременность ученые объяснили тем, что во время пробуждения активизируется вегетативная нервная система и повышается артериальное давление. Именно от низкого давления у женщин увеличивается риск прерывания беременности и отклонений у эмбриона.

Как писал OBOZREVATEL, люди, которые спят менее шести часов в сутки, более подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний в отличие от тех, кто спит 7-8 часов.

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Место
США
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