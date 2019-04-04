Гройсман поручил усилить контроль над медицинским обслуживанием

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства поставил задачу по усилению контроля за качеством медицинского обслуживания граждан.
Как сообщил в Facebook министр Кабмина Александр Саенко, речь идет о надлежащем состоянии медицинских учреждений, а также о качестве услуг, которые они предоставляют.
"С этой целью правительство рассмотрит возможность предоставления Нацслужбе здоровья дополнительных контрольных полномочий. Поручения и предложения готовим по итогам заседания Кабмина совместно с Министерством здравоохранения Украины и Министерством юстиции Украины. Местные органы власти как владельцы больниц должны обеспечить нормальные условия лечения. Государство как заказчик должно иметь эффективные инструменты контроля соблюдения этих требований", — сказал он.
"Также правительством принят ряд решений по расширению референтного ценообразования (по сути ограничения максимальных цен) на лекарства, которые закупаются за государственный или местные бюджеты, введение регрессивной торговой надбавки в аптечных учреждениях (чем дороже лекарство, тем меньше будет надбавка для аптеки), а также QR-маркировки препаратов для борьбы с фальсификатом", — сообщил Саенко.
Владимир Гройсман
Цензор.НЕТ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил о "значительном увеличении" минимальной и средней зарплат в Украине за последние годы, напомнив, что в 2016 году минималка составляла 53,5 долларов, а сейчас 150.
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