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/Новости медицины

Гройсман поручил усилить контроль над медицинским обслуживанием

1.7тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства поставил задачу по усилению контроля за качеством медицинского обслуживания граждан.

Как сообщил в Facebook министр Кабмина Александр Саенко, речь идет о надлежащем состоянии медицинских учреждений, а также о качестве услуг, которые они предоставляют.

"С этой целью правительство рассмотрит возможность предоставления Нацслужбе здоровья дополнительных контрольных полномочий. Поручения и предложения готовим по итогам заседания Кабмина совместно с Министерством здравоохранения Украины и Министерством юстиции Украины. Местные органы власти как владельцы больниц должны обеспечить нормальные условия лечения. Государство как заказчик должно иметь эффективные инструменты контроля соблюдения этих требований", — сказал он.

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"Также правительством принят ряд решений по расширению референтного ценообразования (по сути ограничения максимальных цен) на лекарства, которые закупаются за государственный или местные бюджеты, введение регрессивной торговой надбавки в аптечных учреждениях (чем дороже лекарство, тем меньше будет надбавка для аптеки), а также QR-маркировки препаратов для борьбы с фальсификатом", — сообщил Саенко.

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гройсман заявил о "значительном увеличении" минимальной и средней зарплат в Украине за последние годы, напомнив, что в 2016 году минималка составляла 53,5 долларов, а сейчас 150.

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Тема
Медицинская реформа
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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