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Google занял прочные позиции в фармпромышленности

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Google на сегодняшний день является не только оружием для продвижения фармацевтической программы, но и сам присоединяется к фармацевтической промышленности.

Как сообщает Нealth Impact News, стало известно о новом фармацевтическом подразделении Google – Galvani Bioelectronics. Это результат сотрудничества Verily и европейского фармгиганта GlaxoSmithKline, проект обойдется компаниям в 715 миллионов долларов.

Google занял прочные позиции в фармпромышленности

После реорганизации материнская компания Google Alphabet запустила две фармацевтические компании. В 2013 году была основана Calico, которая управляет центром исследований и занимается разработками для поиска методов лечения заболеваний, связанных с возрастом. Два года спустя, в 2015, Alphabet основал проект Verily (ранее Google Life Sciences) – исследовательская организация, осуществляющая медико-технологические исследования и разработки, направленные на решение проблем людей, страдающих различными заболеваниями. Об этом сообщала ранее Organic Consumers Association.

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Verily сотрудничает с Alcon (дочерняя компания Novartis) и Johnson & Johnson, а также с Sanofi, Gilead, Verve Therapeutics и GlaxoSmithKline (крупнейшим в мире производителем вакцин).

С созданием Galvani Bioelectronics в сотрудничестве с GlaxoSmithKline, Verily теперь имеет свою собственную фармацевтическую компанию, которая работает над тем, чтобы "обеспечить исследования, разработку и коммерциализацию биоэлектронных лекарств", которые направлены на лечение заболеваний с использованием миниатюрных имплантированных устройств.

Ранее MedOboz писал, что Verily совместно с Pampers выпустили "умный подгузник", который отслеживает влажность, режим сна и кормления ребенка, а также температуру в детской спальне.

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Тема
Здоровье
Место
США
Тег
лекарства
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