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/Новости медицины

Голодающие дети опровергли теорию Дарвина: в чем суть сенсации

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В начале 2000-х голландские ученые сформулировали гипотезу, которая гласит, что человеческие эмбрионы, застигнутые голодом в утробе матери, могут перестроить свою эпигенетику так, чтобы приспособиться к лишениям, а так же передать некоторые эпигенетические метки своим детям.

Этот механизм направленной наследственной адаптации противоречит концепции естественного отбора ,пишет Сноб со ссылкой на Cell Reports.

Все началось с того, что зимой 1944–45 года в Голландии случился экономический коллапс и в стране был самый настоящий голод, унесший почти два десятка тысяч жизней. Рацион людей тогда снизился до 500 калорий. Дети-недокормыши, зачатые до голода или во время него и которые родились первыми, оказались мельче обычного. Но вот следующая волна детей — из тех, кого голод застиг в момент зачатия или первые месяцы внутриутробного развития, — всех удивила: они были существенно жирнее и крупнее, чем средний человеческий младенец. Интересно, что они оставались такими до конца жизни. Еще интереснее, что они передали это качество своим потомкам.

Ян ван Эйк,

Ян ван Эйк, "Портрет Арнольфини"

Сноб

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Отмечается, что голландский "эксперимент" оказался уникальным по двум причинам. Во-первых, он продолжался строго фиксированное и недолгое время, а до этого и после питание было совершенно нормальным. Во-вторых, речь идет о цивилизованной стране с развитой медициной: судьбы всех детей голодной зимы, а также их детей и внуков отслежены и документированы вплоть до сегодняшнего дня.

Самая интересная часть истории — дети (а впоследствии люди) с избыточным весом, рожденные поздним летом и осенью 1945-го. Кроме массы тела, у них обнаружены и другие статистические аномалии, например, склонность к гипертонии и определенным психическим расстройствам. А самое главное, что эти свойства они отчасти передали по наследству собственным детям. Приобретенные качества были унаследованы — вопреки Дарвину, в точном соответствии с учением Жан-Батиста Ламарка и академика Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые приблизились к сенсационной разгадке возникновения жизни.

Место
Нидерланды
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