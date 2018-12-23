Голодающие дети опровергли теорию Дарвина: в чем суть сенсации

В начале 2000-х голландские ученые сформулировали гипотезу, которая гласит, что человеческие эмбрионы, застигнутые голодом в утробе матери, могут перестроить свою эпигенетику так, чтобы приспособиться к лишениям, а так же передать некоторые эпигенетические метки своим детям.

Этот механизм направленной наследственной адаптации противоречит концепции естественного отбора ,пишет Сноб со ссылкой на Cell Reports.

Все началось с того, что зимой 1944–45 года в Голландии случился экономический коллапс и в стране был самый настоящий голод, унесший почти два десятка тысяч жизней. Рацион людей тогда снизился до 500 калорий. Дети-недокормыши, зачатые до голода или во время него и которые родились первыми, оказались мельче обычного. Но вот следующая волна детей — из тех, кого голод застиг в момент зачатия или первые месяцы внутриутробного развития, — всех удивила: они были существенно жирнее и крупнее, чем средний человеческий младенец. Интересно, что они оставались такими до конца жизни. Еще интереснее, что они передали это качество своим потомкам.

Ян ван Эйк, "Портрет Арнольфини" Сноб

Отмечается, что голландский "эксперимент" оказался уникальным по двум причинам. Во-первых, он продолжался строго фиксированное и недолгое время, а до этого и после питание было совершенно нормальным. Во-вторых, речь идет о цивилизованной стране с развитой медициной: судьбы всех детей голодной зимы, а также их детей и внуков отслежены и документированы вплоть до сегодняшнего дня.

Самая интересная часть истории — дети (а впоследствии люди) с избыточным весом, рожденные поздним летом и осенью 1945-го. Кроме массы тела, у них обнаружены и другие статистические аномалии, например, склонность к гипертонии и определенным психическим расстройствам. А самое главное, что эти свойства они отчасти передали по наследству собственным детям. Приобретенные качества были унаследованы — вопреки Дарвину, в точном соответствии с учением Жан-Батиста Ламарка и академика Лысенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые приблизились к сенсационной разгадке возникновения жизни.