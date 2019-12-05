Индийская фарма: нас е*ут, а мы крепчаем

Последние новости, связанные с индийской компанией Glenmark Pharmaceuticals Ltd, были довольно оптимистичными. Так, за последний отчетный квартал 2019 года выручка компании выросла на 8,81% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, пишет The Economic Times. "Во втором квартале мы сильно восстановились, и большинство наших предприятий показали хороший рост", – прокомментировал результаты директор Glenmark Гленн Салданья. В то же время подорожали и акции компании – более чем на 20%, сообщает издание Business Standard. В конце ноября текущего года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование препарата Метформина гидрохлорида в форме таблеток. Лекарство является дженериком таблеток Glumetza от американской фармкомпании Salix Pharmaceuticals, используемых для лечения диабета второго типа.

Скриншот glenmarkpharma.com

Однако, не все новости так позитивны. Издание ThePrint сообщает о нарушении стандартов качества. Американский регулятор FDA отправил 23 (!) предупредительных письма индийским производителям лекарств, среди которых и Glenmark. Это означает, что компании запрещено ввозить новые продукты на территорию США, что препятствует увеличению ее доходов на мировом фармацевтическом рынке. Glenmark, правда, сообщила, что такое письмо было получено, но причины не уточнялись.

В лекарствах из Индии уже были найдены опасные канцерогены (в препаратах от гипертонии и повышенной кислотности), в сырье обнаружены живые насекомые. Также FDA осуждает индийских производителей за неисправное оборудование, нарушение санитарно-гигиенических норм, уничтожение документов по контролю качества перед проверкой.

Текущий портфель Glenmark состоит из 164 продуктов, разрешенных для распространения на рынке США, и 44 сокращенных заявок на новые лекарства, которые подавались в FDA.

Для справки: компания Glenmark Pharmaceuticals Ltd., основанная в 1977 году, занимается научными исследованиями и разработкой инновационных лекарственных препаратов в области онкологии, дерматологии и пульмонологии. Glenmark занимает уверенные позиции на рынке дженерических препаратов, продавая свою продукцию более чем в 80 странах, включая США, европейские страны, Южную Америку и Индию.

Как было сказано выше, предупредительное письмо от FDA означает запрет продавать лекарства в США. Но Украина не США, здесь нет жесткого контроля над дженериками. На фармрынке Украины представлено около 40 лекарственных препаратов производства компании Glenmark.

Что такое дженерики? Новому препарату, чтобы попасть на рынок, нужно пройти процедуру проверки в рамках клинических испытаний. Оценивается его терапевтический эффект и безопасность для организма. Также на действующее вещество, которое впервые используется, компания-разработчик имеет патент. По истечению срока патента последующие лекарства с этим ингредиентом будут уже дженериками, с другими торговыми наименованиями. Основанием для регистрации является доказательство, что прием дженерика гарантирует такое же воздействие на организм, что и в случае применения оригинального лекарственного средства. При этом цена лекарства может быть на 80% ниже, поскольку производителю не нужно финансировать разработку и исследования препарата. Так, по данным на 2018 год, в Украине доля оригинальных препаратов составляла 2,2%, дженериками было охвачено 97,8%.

Препараты Glenmark Оbozrevatel

Препараты Glenmark Оbozrevatel

Препараты Glenmark Оbozrevatel

Препараты Glenmark Оbozrevatel

Представительство Glenmark Pharmaceuticals Ltd в Украине favor.com.ua

Для прибыльной реализации товара важное значение имеют не только его свойства, но и реклама. Об успехах индийского фармпроизводителя можно узнать на сайте "Еженедельник Аптека", который входит в издательство "Морион". По данным, опубликованным на сайте соцсети “Медпред онлайн”, статьи с негативным содержанием (например, письма с замечаниями от FDA) снимаются за деньги производителей для сохранения своей репутации. То же проделывалось и Представительством компании Glenmark в Украине.

Скриншот apteka.ua

Если говорить о недостатках, то "наши опять впереди планеты всей". Кроме претензий американского регулятора к качеству продукции, украинский филиал в 2015-16 годах выделился историей о стремительном карьерном росте одних и увольнении других, назначении на свободные должности сватов-кумовьев, о решении вопросов через постель и падении прибыли компании на фоне такой "тяжелой" работы. Если верить этому источнику, руководство представительства в Украине больше озабочено решением собственных проблем, нежели научными исследованиями и клиническими разработками новых лекарств.

Косвенно об этом свидетельствуют отзывы бывших сотрудников, которые можно найти в интернете. Напряженная рабочая атмосфера не может не сказываться на качестве продукции.

Скриншот medpred.co.ua

Вероятно, вам может показаться, что внутренние дела в международной фармкомпании вас никак не касаются. Однако, если вам предстоит серьезное лечение, для которого необходимо закупить препаратов на тысячи и десятки тысяч гривен, или же вам назначили принимать какое-то лекарство пожизненно, то при выборе производителя препаратов стоит учесть даже такие нюансы.

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