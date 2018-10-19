Глаз просто кишел: врачи обнаружили у младенца шокирующую находку. Видео (18+)

В китайском городе Сиань врачи достали из глаза пятимесячного младенца 11 живых червей.

Как сообщает Daily Mail, ребенка по имени Дун-Дун принесла в городскую больницу его мать, заметившая, что малыш постоянно трет глаз (чтобы посмотреть видео (18+), проскрольте до конца страницы).

Медики в момент осмотра обнаружили на поверхности глазного яблока и под нижним веком многочисленные нематоды. В результате врачи в течение 21 минуты удалили щипцами из глаза младенца 11 паразитов.

Круглых червей отправили в лабораторию для выяснения природы инфекции. Ребенку поставили диагноз "телязиоз" — поражение глаза круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Подобная инфекция встречается у кошек и собак, которые могут стать источниками для заражения человека.

Однако мать Дун-Дуна заявила, что дома не содержатся домашние питомцы. К тому же, она не видела, чтобы мальчик играл и животными соседей.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Кременчуге из глаза украинки удалили 12-сантиметрового червя.