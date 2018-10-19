МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит
ORTO lineORTO lineORTO lineORTO line

/Новости медицины

Глаз просто кишел: врачи обнаружили у младенца шокирующую находку. Видео (18+)

9.9тЧитать материал на украинском

В китайском городе Сиань врачи достали из глаза пятимесячного младенца 11 живых червей.

Как сообщает Daily Mail, ребенка по имени Дун-Дун принесла в городскую больницу его мать, заметившая, что малыш постоянно трет глаз (чтобы посмотреть видео (18+), проскрольте до конца страницы).

Медики в момент осмотра обнаружили на поверхности глазного яблока и под нижним веком многочисленные нематоды. В результате врачи в течение 21 минуты удалили щипцами из глаза младенца 11 паразитов.

Глаз просто кишел: врачи обнаружили у младенца шокирующую находку. Видео (18+)
Новости
Как выгнать паразитов из организма: озвучен простой рецепт

Круглых червей отправили в лабораторию для выяснения природы инфекции. Ребенку поставили диагноз "телязиоз" — поражение глаза круглыми червями вида Thelazia callipaeda. Подобная инфекция встречается у кошек и собак, которые могут стать источниками для заражения человека.

Глаз просто кишел: врачи обнаружили у младенца шокирующую находку. Видео (18+)

Однако мать Дун-Дуна заявила, что дома не содержатся домашние питомцы. К тому же, она не видела, чтобы мальчик играл и животными соседей.

Глаз просто кишел: врачи обнаружили у младенца шокирующую находку. Видео (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Кременчуге из глаза украинки удалили 12-сантиметрового червя.

Место
Китай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
13
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины