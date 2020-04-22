Глава Минздрава назвал главный риск медреформы

Ирина Кулинич Новости медицины 10:11, 22.04.2020 Обновлено: 11:37, 22.04.2020

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главным риском второго этапа медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, массовое сокращения врачей и медперсонала.

Глава Минздрава поделился своим мнением на брифинге в среду, 22 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, министру напомнили о катастрофической ситуации, которая возникла из-за недостаточного финансирования неопорных больниц.

Глава Минздрава назвал главный риск медреформы
kp.ua

"Касательно сокращения медицинских работников. Я считаю, что это один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Мы должны понять, что наши врачи – главный ресурс нашего здоровья и предоставления нам медицинской помощи. Когда начинают происходить такие вещи – это недопустимо. По результатам аудита мы будем исправлять, вносить изменения, чтобы сокращения медработников не было", – ответил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что на законодательном уровне уже принято решение о выплате 300% зарплаты бригадам экстренной медицинской помощи.

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