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Глава Минздрава назвал главный риск медреформы

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал главным риском второго этапа медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, массовое сокращения врачей и медперсонала.

Глава Минздрава поделился своим мнением на брифинге в среду, 22 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, министру напомнили о катастрофической ситуации, которая возникла из-за недостаточного финансирования неопорных больниц.

Глава Минздрава назвал главный риск медреформы

Глава Минздрава назвал главный риск медреформы

kp.ua

"Касательно сокращения медицинских работников. Я считаю, что это один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Мы должны понять, что наши врачи – главный ресурс нашего здоровья и предоставления нам медицинской помощи. Когда начинают происходить такие вещи – это недопустимо. По результатам аудита мы будем исправлять, вносить изменения, чтобы сокращения медработников не было", – ответил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов заявил, что на законодательном уровне уже принято решение о выплате 300% зарплаты бригадам экстренной медицинской помощи.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Медицинская реформа
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
А он об этом раньше даже не догадывался? Ну кто-нибудь, дайте же глоток свежего воздуха!!!! Мы поумираем от постоянного стресса и таких новостей
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