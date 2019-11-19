В Германии родителей, которые отказались вакцинировать детей от кори, будут штрафовать на 2,5 тысячи евро, а невакцинированным детям запретят посещать детские сады и школы. Такое решение принял Парламент страны, и оно начнет полноценно действовать уже в марте следующего года.

Германия – не единственная страна, где сделали решение в пользу обязательной вакцинации. В Европе во многих странах перечень прививок, которые являются обязательными и рекомендуемыми, несколько отличается. Но учитывая ситуацию с корью, все больше стран не оставляют решение делать прививки добровольным выбором каждого.

Обязательная вакцинация означает, что у родителей практически нет выбора, чтобы отказаться от прививки при отсутствии противопоказаний у ребенка. В то же время, контроль за выполнением этого правила во всех странах четкий и порой даже строгий – от высоких штрафов и отмены выплат социальной помощи на семью до запрета посещать учебные заведения и обязательства школы докладывать в департаменты здоровья о случаях отказа от вакцинации.

С 31 страны европейского региона, одиннадцать ввели обязательную вакцинацию для детей. В Латвии и Италии – 10 обязательных вакцин, Франции – 11. Некоторые страны (Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) требуют вакцинировать детей против 9 болезней. Среди обязательных вакцин:

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В Италии и Франции такие меры уже дали положительные результаты и уровень охвата вакцинами, которые стали обязательными, вырос. К примеру, количество младенцев, которые получили первую дозу против вакцины против менингококковой инфекции, увеличилось более чем на 36%. Так же увеличилось количество прививок против кори.

В Украине статья 15 закона " О защите населения от инфекционных болезней " предусматривает, что детям, которые не получили прививок по Национальному календарю прививок, посещать учебные заведения запрещено. Это требование должно защитить здоровье и жизнь детей, ведь у нас сложная эпидемическая ситуация и уже два года продолжается вспышка кори.

Но она вызвала немалое возмущение среди родителей. И это при том, что больных корью в странах с обязательными прививками значительно меньше, чем в Украине. А вакцинация остается наиболее эффективным способом защититься от болезней и осложнений от них. Вместо этого мы до сих пор слышим возмущение "антивакцинаторив" и антинаучные и не подкрепленные никакими доказательствами аргументы против вакцин.

Вакцинация украинцев является вопросом национальной безопасности. Ведь прививки – это единственный действенный способ защитить себя и своих детей от опасных болезней. Отказ от вакцин, особенно во время сложной эпидемиологической ситуации, подвергает опасности не только вашу семью, но и многих людей вокруг.

Вакцинируйтесь!

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