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Гены неизвестны науке: ученые обнаружили новый загадочный вирус

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На дне искусственного озера Пампулья в бразильском в городе Белу-Оризонти ученые обнаружили ранее неизвестный науке вирус 90% которого состоит из неизвестных науке генов.

Это подтвердил анализ более 8,5 тысяч геномов известных инфекционных агентов, сообщает портал Science Alert. Вирус примерно в восемь раз крупнее обычных вирусов - его диаметр 80 нанометров.

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Ученые назвали его в честь Яры или Иары - водной королевы в бразильской мифологии. Исследователи отметили, что так называемый яравирус нападает только на морских и пресноводных амеб.

Яравирус

Яравирус

sciencealert.com

"Количество неизвестных белков, из которых состоит яравирус, показывает изменчивость вирусного мира, и то, какой потенциал новых вирусных геномов еще предстоит открыть", – рассказали специалисты.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине пять человек, которые вернулись из Китая, обследуют на наличие смертельного коронавируса 2019-nCoV.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Бразилия Белу-Оризонти
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