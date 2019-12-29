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Где в Украине будут проводить пересадку органов: список медучреждений

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Министерство здравоохранения Украины оплатило операции по трансплантации органов, которые пройдут в 2020 году, десяти медицинским учреждениям по всей стране.

В пилотный проект вошли всего 12 участников, но Национальный институт рака и "Охматдет" пока не заключили необходимые договоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец.

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Так, деньги получили:

  • Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова

  • Институт сердца МЗ Украины

  • Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова

  • Днепропетровская Областная Клиническая Больница имени Мечникова

  • Львовская Областная Клиническая Больница

  • Одесская областная клиническая больница

  • Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии имени Шаповала

  • Ковельское МТМО

  • Запорожская областная клиническая больница

  • Черкасский областной онкологический диспансер

Трансплантация органов

Трансплантация органов

ИноСМИ

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине официально установили цены на пересадку органов. Пересадка печени или ее части будет стоить 855 тысяч гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Теги
Министерство здравоохранения трансплантация органов
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