Где в Украине будут проводить пересадку органов: список медучреждений

Министерство здравоохранения Украины оплатило операции по трансплантации органов, которые пройдут в 2020 году, десяти медицинским учреждениям по всей стране.

В пилотный проект вошли всего 12 участников, но Национальный институт рака и "Охматдет" пока не заключили необходимые договоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец.

Так, деньги получили:

Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова

Институт сердца МЗ Украины

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова

Днепропетровская Областная Клиническая Больница имени Мечникова

Львовская Областная Клиническая Больница

Одесская областная клиническая больница

Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии имени Шаповала

Ковельское МТМО

Запорожская областная клиническая больница

Черкасский областной онкологический диспансер

Трансплантация органов ИноСМИ

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине официально установили цены на пересадку органов. Пересадка печени или ее части будет стоить 855 тысяч гривень.

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