Где в Украине будут проводить пересадку органов: список медучреждений

Министерство здравоохранения Украины оплатило операции по трансплантации органов, которые пройдут в 2020 году, десяти медицинским учреждениям по всей стране.
В пилотный проект вошли всего 12 участников, но Национальный институт рака и "Охматдет" пока не заключили необходимые договоры. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава ОО "Всеукраинская платформа донорства IDonor" Ирина Заславец.
Так, деньги получили:
Национальный Институт хирургии и трансплантологии имени Шалимова
Институт сердца МЗ Украины
Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имeни Амосова
Днепропетровская Областная Клиническая Больница имени Мечникова
Львовская Областная Клиническая Больница
Одесская областная клиническая больница
Харьковский областной клинический центр урологии и нефрологии имени Шаповала
Ковельское МТМО
Запорожская областная клиническая больница
Черкасский областной онкологический диспансер
Трансплантация органов
ИноСМИ
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине официально установили цены на пересадку органов. Пересадка печени или ее части будет стоить 855 тысяч гривень.
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