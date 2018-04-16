Где деньги? Минздрав обезглавил "Укрвакцину" из-за масштабной растраты

Министерство здравоохранения в понедельник, 16 апреля, отстранило Андрея Макаренко от должности генерального директора ГП "Укрвакцина".

Минздрав также утвердил состав комиссии для проведения проверки деятельности "Укрвакцины", сообщает "Обозреватель".

Проверка будет длится с 16 апреля до 18 мая 2018 года.

Кроме того, Макаренко отстранен от должности на время расследования уголовного производства с 13 апреля по 8 июня 2018 г. Исполняющим обязанности гендиректора "Укрвакцины" назначен Владимир Шевченко.

Минздрав обещает проинформировать граждан о результатах проверки.

Отметим, Андрей Макаренко подозревается в растрате 1,5 млн грн бюджетных средств.

Как сообщал "Обозреватель", 2 апреля Министерство здравоохранения уволило ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерину Амосову.

Контракт был расторгнут досрочно. Комиссия ведомства признала ее работу неудовлетворительной.