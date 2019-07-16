"Гадание на генах": найден способ определить продолжительность жизни

С помощью исследования генетической структуры человека ученым удалось обнаружить мутации, которые связаны с развитием тяжелых заболеваний.

Новый эпигенетический тест ДНК показывает метаболический статус человека и его биологический возраст. Этот метод был разработан компанией Chronomics, сообщает Daily Mail.

Данный подход позволяет не только определить гены, с которыми человек родился, а и установить влияние на них окружающей среды и образа жизни. В основе изобретения лежит поиск биомаркеров или "контрольных химических следов" на ДНК, которые свидетельствуют о влиянии, например, загрязнения воздуха, курения, сна, питья и еды.

Для прохождения тестирования достаточно образца слюны. Анализ ДНК может занять до восьми недель. Результаты будут разделены на три категории: уровень воздействия дыма, метаболический статус и биологический возраст.

Тест ДНК citynews.net.ua

Биологический возраст medicalnewstoday.com

Ранее MedOboz писал, что средняя продолжительность жизни зависит от скорости сокращения концевых участков хромосом, которые называются теломерами.

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