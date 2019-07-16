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/ Новости медицины

"Гадание на генах": найден способ определить продолжительность жизни

2.5т Читать материал на украинском

С помощью исследования генетической структуры человека ученым удалось обнаружить мутации, которые связаны с развитием тяжелых заболеваний.

Новый эпигенетический тест ДНК показывает метаболический статус человека и его биологический возраст. Этот метод был разработан компанией Chronomics, сообщает Daily Mail.

Данный подход позволяет не только определить гены, с которыми человек родился, а и установить влияние на них окружающей среды и образа жизни. В основе изобретения лежит поиск биомаркеров или "контрольных химических следов" на ДНК, которые свидетельствуют о влиянии, например, загрязнения воздуха, курения, сна, питья и еды.

Для прохождения тестирования достаточно образца слюны. Анализ ДНК может занять до восьми недель. Результаты будут разделены на три категории: уровень воздействия дыма, метаболический статус и биологический возраст.

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Как прожить дольше: ученые нашли эффективный способ
Тест ДНК

Тест ДНК

citynews.net.ua

Биологический возраст

Биологический возраст

medicalnewstoday.com

Ранее MedOboz писал, что средняя продолжительность жизни зависит от скорости сокращения концевых участков хромосом, которые называются теломерами.

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Тема
Здоровье
Место
Англия
Тег
долголетие
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