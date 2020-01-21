"Скафандр в самый раз!" Странное фото главы Минздрава озадачило украинцев

В сети вызвало ажиотаж фото министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой в специальном защитном костюме.

Его обнародовала на своей странице в Facebook активистка гражданской сети "ОПОРА" Руслана Величко. Она уточнила, что фото было сделано во время визита главы Минздрава в одну из больниц Ривненской области.

"Министр здравоохранения на Ривненщине. Защита от прослушки?" – сиронизировала она под курьезным снимком.

Зоряна Скалецкая оделась в защитный костюм в больнице на Ривненщине Facebook Русланы Величко

В свою очередь подписчики активистки продолжили троллить Скалецкую забавными комментариями и многочисленными фотожабами под ее фото.

"Скафандр в самый раз!", "А чем они там все заражены?", "Она как на Марсе", "Чужой среди своих", "И наморднички врачам, чтобы не ляпнули лишнего", "Она так из Киева ехала?", "Противочумной костюм!", "Мы пропустили новый Чернобыль?", "Такая опасная?" – смеются украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Скалецкая анонсировала конец практики поборов в государственных больницах. По ее словам, со стартом реформ на вторичном звене медицинской помощи в Украине врачи не будут требовать от пациентов платить так называемые благотворительные взносы.

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