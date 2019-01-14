Сон – это физиологический процесс, который помогает организму восстанавливать свои силы. Во время сна происходит отдых, а многие системы (сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, нервная и скелетно-мышечная) обновляются, готовясь к дневной активности.

Во сне человек становится менее восприимчивым к окружающим стимулам (свет, звук и т.д.), так как увеличивается порог возбудимости. Благодаря этому возникает частичная изоляция от раздражителей, что помогает упорядочить информацию, полученную на протяжении прошедшего дня. Головной мозг разгружается и анализирует данные. Также сведения из краткосрочной памяти переходят в долгосрочную.

На сегодняшний день мы располагаем множеством сведений о физиологических механизмах сна, а также результатах длительного его отсутствия. За погружение человека в сон отвечают циркадные механизмы, которые находятся в головном мозге. Они реагируют на изменение дня и ночи, что зависит от уровня освещенности. Свет является ключевым индикатором активности и отдыха. Именно поэтому нарушение циркадных ритмов (например, в условиях полярного дня или ночи, а также при работе в ночные смены) становится главной причиной возникновения бессонницы.

Супрахиазматическое ядро (структура, которая размещена над перекрестом зрительных нервов в головном мозге) является своеобразными "часами", регулирующими суточный цикл сна и бодрствования. Также в процессе регуляции играет роль гормон сна – меланин, который вырабатывается в шишковидной железе. Он действует в кооперации с аденозином – биологически активным веществом, которое оказывает ингибирующее (угнетающее) влияние на центральную нервную систему.

За поддержание сна отвечает гормон мелатонин. При достижении необходимого уровня этого вещества у человека снижается температура тела, появляется сонливость – в целом, организм подготавливается к отдыху. Мелатонин регулирует правильность циклов сна. Его недостаточность приводит к бессоннице и другим нарушениям. Особенно это касается людей в возрасте или пациентов с депрессией.

Однако, не следует думать, что во время сна наш мозг не работает. Путем проведения электроэнцефалографии на испытуемых было показано, что во сне происходит активная нейронная активность. Выделают две ключевые фазы:

Быстрый сон. На протяжении этого периода происходят быстрые движения глаз (rapid eye movemetns - REM).

Медленный сон. Движения глаз замедляются (non-REM).

REM-фаза составляет около четверти от всего времени, которое мы проводим во сне. За ночь наблюдается в среднем 4-5 циклов. Активность нейронов во время данного периода напоминает таковую при бодрствовании. Головной мозг усиленно функционирует, но при этом мышцы фактически полностью расслабляются. Также наблюдается учащение дыхания и сердцебиения, ускорение движений глазных яблок. Именно во время быстрой фазы мы видим сновидения.

В период медленного сна физиологические процессы организма становятся менее интенсивными. Эта фаза делится на три этапа. При этом уменьшается частота сердечных сокращений и дыхания. Сновидения появляются крайне редко, полного расслабления мускулатуры не происходит.

Можно сделать вывод, что сон имеет четкую структуру и изменение различных фаз. Однако с достижением пожилого возраста цикличность может изменяться, что приводит к возникновению более поверхностного сна. Человек может чаще пробуждаться, не ощущать отдыха после сна, а также страдать бессонницей (инсомнией, диссомнией).

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