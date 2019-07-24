FDA и EMA подписали договор о полном признании

Два регулирующих органа США и Европейского союза (ЕС) подписали историческое соглашение о взаимном признании проверок лекарств.
Об это 12 июля заявили в пресс-службе Европейского агенства лекарственных средств (ЕМА).
Подписание договора предусматривает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признает результаты инспекций всех 28 стран-членов ЕС.
Также проверки, проведенные EMA, не потребуют повторных инспекций со стороны регулятора США.
Европейское агенство лекарственных средств
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
Кроме соглашения с Америкой, ЕС установил более тесные отношения с соответствующим органом в Японии. Целью установления связей является обеспечение качества, безопасности и эффективности всех лекарств, независимо от того, где они были изготовлены.
Как сообщал MedOboz, ежегодно жители Америки тратят 30 миллиардов долларов на витамины и БАДы. Как показывают исследования, большая часть денег тратится впустую.
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