FDA и EMA подписали договор о полном признании

Два регулирующих органа США и Европейского союза (ЕС) подписали историческое соглашение о взаимном признании проверок лекарств.

Об это 12 июля заявили в пресс-службе Европейского агенства лекарственных средств (ЕМА).

Подписание договора предусматривает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) признает результаты инспекций всех 28 стран-членов ЕС.

Также проверки, проведенные EMA, не потребуют повторных инспекций со стороны регулятора США.

Европейское агенство лекарственных средств

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов

Кроме соглашения с Америкой, ЕС установил более тесные отношения с соответствующим органом в Японии. Целью установления связей является обеспечение качества, безопасности и эффективности всех лекарств, независимо от того, где они были изготовлены.

Как сообщал MedOboz, ежегодно жители Америки тратят 30 миллиардов долларов на витамины и БАДы. Как показывают исследования, большая часть денег тратится впустую.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!