Знаете, что меня удивляет больше, чем люди, которые верят в целебную силу актовегина? Другие люди, которые пытаются отбелить его репутацию. С первыми все ясно: они в плену магического мышления. А вот что заставляет вторых писать подобное?

Какую аргументацию нам предлагают?

В первую очередь, вот это новье за 1995-ый, где критерием оценки актовегина было субъективное впечатление врача по шкале от "ваш дед не шевелится" до "щас взлетит!!!". Я уже молчу о совершенно некорректной манипуляции с данными. Обращу внимание на другие интересные подробности.

Из группы плацебо выбыло 6 больных: 3 просто отказались, у других были холецистит и пневмония (больные точно были стартово одинаково "здоровые"?).

Из группы актовегина выбыло двое: у одного ухудшились симптомы, другого (сюрприз-сюрприз) – е*нул инсульт.

С этого авторы делают вывод, шо актовегин прекрасно переносится пациентами, и отмечают, шо эти досадные события никак с препаратом не связаны. (Откуда такая уверенность?)

Прочитав данное исследование, могу дать свое экспертное заключение: идите нах*й!

Есть одна " статья ". Ну как статья. Просто название. На нее ссылаются несколько раз в рекламных материалах. Но текст я тупо НИГДЕ не нашел. Это, как аргумент Шрьодингера: он якобы существует, но только пока не пробуешь его привести. Кому удастся нарыть, бросайте этим дерьмом в меня, я жажду почитать.

Ну и, конешно же, супер-исследования ARTEMIDA, которое уже давно разобрано и забытое лежит здесь.

Кто же автор сего защитного листа? Доктор наук Тамара Мищенко. Но не просто доктор, а еще и академик Академии наук высшего образования Украины. "Что это за шарага?", – удивитесь вы. А то такая карманная ОО с громким названием. Которая занимается немного странной деятельностью. (Перед тем как кликнуть на ссылку, убедитесь, шо ваш мочевий пузырь пустой).

Вы удивитесь, но еще одна статья с оправданиями актовегина размещена и на официальном сайте производителя в Украине. Там предлагается несколько типичных "исследований" от карманных ученых спонсора (опять ARTEMIDA, это уже становится скучным). Но кроме того, подчеркивается, что опубликовано все это в очень солидных журналах (Stroke), а они, типа, фигни НЕ печатают. Хочется сразу напомнить, что по скромным оценкам, большинство всех научных работ не отражают реальность. A ситуации, когда журналы (гораздо круче вашего Stroke) отзывают статьи спустя много лет – типичная практика. Так что не апеллируйте к авторитетам. Они имеют свойство периодически обсираться.

Идем дальше. То, что актовегин имеет в Украине официальный статус лекарственного препарата, не означает ВООБЩЕ ничего. Та же бамажка есть у анаферона. И что? Он тоже доказано работает? В письме написано (цитирую) "Таким образом, лекарственное средство Актовегин НЕ может быть отнесено к препаратам без доказанной эффективности".

FB MED GOblin

Смотрите фокус: я лично считаю эффективность Актовегина не доказаной. Видите, все возможно! Надеюсь, вам хватит мозгов доводить его эффективность в суде. Потому ежели судья присудит, знач всем надо капать ваш компот. Так наука работает?

В общем, у моих партнеров с аргументацией какая-то фигня. Поэтому обращаюсь к представителям компании Такеда с просьбой предоставить следующую информацию:

Покажите не спонсорские рандомизированные исследования , где показана эффективность актовегина. Вы говорите, что актовегин входит в "национальные протоколы" некоторых стран. Что это за страны? Дайте ссылку. Почему актовегин не зарегистрирован официально в большинстве стран Евросоюза? Он имеет доказанную эффективность?! Почему актовегин никогда не подавался на регистрацию в FDA? Вас не интересует огромный рынок сбыта в США?

Я уверен, вы легко ответите на эти вопросы, и заткнете наконец мой черный лживый рот.

Пасибо.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!