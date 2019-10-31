Знаете, что меня удивляет больше, чем люди, которые верят в целебную силу актовегина? Другие люди, которые пытаются отбелить его репутацию. С первыми все ясно: они в плену магического мышления. А вот что заставляет вторых писать подобное?
Какую аргументацию нам предлагают?
В первую очередь, вот это новье за 1995-ый, где критерием оценки актовегина было субъективное впечатление врача по шкале от "ваш дед не шевелится" до "щас взлетит!!!". Я уже молчу о совершенно некорректной манипуляции с данными. Обращу внимание на другие интересные подробности.
Из группы плацебо выбыло 6 больных: 3 просто отказались, у других были холецистит и пневмония (больные точно были стартово одинаково "здоровые"?).
Из группы актовегина выбыло двое: у одного ухудшились симптомы, другого (сюрприз-сюрприз) – е*нул инсульт.
С этого авторы делают вывод, шо актовегин прекрасно переносится пациентами, и отмечают, шо эти досадные события никак с препаратом не связаны. (Откуда такая уверенность?)
Прочитав данное исследование, могу дать свое экспертное заключение: идите нах*й!
Есть одна " статья ". Ну как статья. Просто название. На нее ссылаются несколько раз в рекламных материалах. Но текст я тупо НИГДЕ не нашел. Это, как аргумент Шрьодингера: он якобы существует, но только пока не пробуешь его привести. Кому удастся нарыть, бросайте этим дерьмом в меня, я жажду почитать.
Ну и, конешно же, супер-исследования ARTEMIDA, которое уже давно разобрано и забытое лежит здесь.
Кто же автор сего защитного листа? Доктор наук Тамара Мищенко. Но не просто доктор, а еще и академик Академии наук высшего образования Украины. "Что это за шарага?", – удивитесь вы. А то такая карманная ОО с громким названием. Которая занимается немного странной деятельностью. (Перед тем как кликнуть на ссылку, убедитесь, шо ваш мочевий пузырь пустой).
Вы удивитесь, но еще одна статья с оправданиями актовегина размещена и на официальном сайте производителя в Украине. Там предлагается несколько типичных "исследований" от карманных ученых спонсора (опять ARTEMIDA, это уже становится скучным). Но кроме того, подчеркивается, что опубликовано все это в очень солидных журналах (Stroke), а они, типа, фигни НЕ печатают. Хочется сразу напомнить, что по скромным оценкам, большинство всех научных работ не отражают реальность. A ситуации, когда журналы (гораздо круче вашего Stroke) отзывают статьи спустя много лет – типичная практика. Так что не апеллируйте к авторитетам. Они имеют свойство периодически обсираться.
Идем дальше. То, что актовегин имеет в Украине официальный статус лекарственного препарата, не означает ВООБЩЕ ничего. Та же бамажка есть у анаферона. И что? Он тоже доказано работает? В письме написано (цитирую) "Таким образом, лекарственное средство Актовегин НЕ может быть отнесено к препаратам без доказанной эффективности".
FB MED GOblin
Смотрите фокус: я лично считаю эффективность Актовегина не доказаной. Видите, все возможно! Надеюсь, вам хватит мозгов доводить его эффективность в суде. Потому ежели судья присудит, знач всем надо капать ваш компот. Так наука работает?
В общем, у моих партнеров с аргументацией какая-то фигня. Поэтому обращаюсь к представителям компании Такеда с просьбой предоставить следующую информацию:
Покажите не спонсорские рандомизированные исследования, где показана эффективность актовегина.
Вы говорите, что актовегин входит в "национальные протоколы" некоторых стран. Что это за страны? Дайте ссылку.
Почему актовегин не зарегистрирован официально в большинстве стран Евросоюза? Он имеет доказанную эффективность?!
Почему актовегин никогда не подавался на регистрацию в FDA? Вас не интересует огромный рынок сбыта в США?
Я уверен, вы легко ответите на эти вопросы, и заткнете наконец мой черный лживый рот.
Пасибо.
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