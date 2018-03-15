Фармацевтическая компания STADA: качество и доступность во всем

STADA в Украине – предприятие, которое является представителем немецкого фармацевтического концерна STADA Arzneimittel AG, - одного из мировых лидеров среди производителей непатентованых лекарственных средств – качественных и недорогих генериков, а также хорошо известных брендовых продуктов.

На базе своих научных лабораторий компания занимается разработкой внедрением в производство и выводом на рынок высокотехнологичных лекарственных средств, заменяя дорогие патентованные лекарства их более доступными по цене, но такими же высококачественными аналогами.

Компания STADA, основанная в 1895 году в Дрездене, имеет 43 представительства, и ведет свой бизнес в 30 странах мира.

Дочернее Предприятие "СТАДА-Украина" и Представительство компании "АТ"Нижегородский химико-фармацевтический завод" вместе представляют интересы концерна STADA в Украине с 2003 года.

Компания достигла значительных успехов в продвижении своей продукции на отечественном рынке. Сегодня она предлагает украинскому потребителю более 140 лекарственных средств, отвечающих самым высоким европейским требованиям к качеству, безопасности и эффективности.

STADA в Украине по праву заслужила безупречную деловую репутацию, обеспечивая сотни украинцев комфортными рабочими местами и достойной оплатой труда.

Деятельность компании STADA на украинском рынке отличают успешность и стабильность. Согласно ежегодному рейтингу "Капитал 500. Лучшие работодатели Украины" в 2014-м году STADA в Украине вошла в ТОП-5 лучших фармацевтических компаний-работодателей страны.

STADA издавна занимает в Украине активную гражданскую позицию, являясь не только участником, но и организатором многочисленных благотворительных акций и социально ориентированных проектов.

Наиболее успешным и значимым из них является проект "Открой свое сердце", который стартовал еще в 2013-м году. Благодаря ему более 2 тысяч человек прошли бесплатную кардиологическую диагностику и получили бесплатные консультации профессионалов в области сердечно-сосудистых заболеваний. В 2016 году компания STADA совместно с Национальной академией последипломного образования имени Шупика осуществила просветительскую программу для врачей-кардиологов. Их учителями стали лучшие кардиологи страны. По итогам этой программы в Киеве были обследованы сотни пациентов, половина из которых были дети и подростки, а более 15 тысяч упаковок медикаментов были безвозмездно розданы тем, кто в них нуждался.

В 2013-м году, когда проект только стартовал, он был высоко оценен в Украине и получил диплом Всеукраинского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Панацея-2013" как лучший социальный проект года. Самый уважаемый конкурс в фармотрасли Украины еще дважды отмечал компанию STADA в Украине, вручая назвав ее лучшей "Социальной компанией года" в 2015-м и в 2016-м годах.

Социальная направленность компании не ограничилась такими скромными успехами: не случайно в 2015-м году Украинский медицинский клуб наградил STADA в Украине своей высшей наградой – орденом "Гордость медицины в Украине", а за год до этого – своим дипломом за выдающийся вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Одной из причин таких успехов, которые не могли пройти незамеченными профессионалами в области медицины и здравоохранения, является, в частности, финансирование в 2014-2016 год. компанией STADA международного исследования кардиологического здоровья нации "EUROАSPIRE".

Компания STADA в Украине неоднократно проявляла готовность творить благо тем, кто в нем нуждается. Особую важность и своевременность в этой связи приобретает помощь, предоставленная компанией воинам, принимавшим участие в антитеррористической операции на Востоке страны. Только в 2015-м году компания передала для них более 22 тысяч упаковок медикаментов, в числе которых обезболивающие, противовоспалительные, кровоостанавливающие средства, антибиотики, и т.д. Воины-защитники высоко оценили помощь компании: Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" вручила компании STADA скромную награду – Благодарность, в награду за активную гражданскую позицию и участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. STADA в Украине также получила целый ряд официальных писем с благодарностями от различных медицинских учреждений страны, в том числе военных госпиталей и воинских подразделений, за такую важную поддержку и помощь в предоставлении медикаментов, которые так необходимы нашим воинам и сегодня.

Количество безвозмездно переданных упаковок лекарств неизменно растет из года в год.

Предприятие STADA в Украине и его непосредственный контролер – международный концерн Компания STADA – готовы и в дальнейшем разрабатывать, и внедрять социальные проекты, а также осуществлять свою непосредственную деятельность – обеспечивать украинцев качественными, эффективными и безопасными лекарственными средствами на благо Украины и всех ее граждан.