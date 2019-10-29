Ежедневно страдает ребенок: Комаровский назвал неожиданную бытовую опасность

Доктор Евгений Комаровский призвал убирать капсулы для стирки, в которых используется концентрат, как можно дальше от детей.
В своем Instagram он отметил, что каждый час родители обращаются за медицинской помощью по причине отравления капсулами.
"Наиболее опасный возраст: 1-2 года. 36% отравлений происходит, когда капсулы находятся вне контейнера", - написал доктор.
Капсулы для стирки
24 канал
Комаровский подчеркнул, что госпитализация необходима если:
тяжело дышать;
сильная рвота;
сильное жжение и раздражение глаз;
ухудшение зрения;
потеря сознания.
"Независимо от проявления симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью", - призвал доктор.
Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский ранее рассказал, влияют ли некоторые виды спорта, в первую очередь борьба, на рост ребенка.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал