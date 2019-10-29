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Ежедневно страдает ребенок: Комаровский назвал неожиданную бытовую опасность

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Доктор Евгений Комаровский призвал убирать капсулы для стирки, в которых используется концентрат, как можно дальше от детей.

В своем Instagram он отметил, что каждый час родители обращаются за медицинской помощью по причине отравления капсулами.

"Наиболее опасный возраст: 1-2 года. 36% отравлений происходит, когда капсулы находятся вне контейнера", - написал доктор.

Капсулы для стирки

Капсулы для стирки

24 канал

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Комаровский подчеркнул, что госпитализация необходима если:

  • тяжело дышать;

  • сильная рвота;

  • сильное жжение и раздражение глаз;

  • ухудшение зрения;

  • потеря сознания.

"Независимо от проявления симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью", - призвал доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, доктор Комаровский ранее рассказал, влияют ли некоторые виды спорта, в первую очередь борьба, на рост ребенка.

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Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
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