Эвакуация украинцев из Китая из-за коронавируса: появились новые подробности

Украина готовит условия для эвакуации 53 своих граждан из китайской провинции Хубэй, где объявлен карантин из-за коронавируса 2019-nCoV.

О том, как проходит подготовка, рассказал в эфире ObozTV исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

По его словам, прибывшие из Китая украинцы будут на 14 суток изолированы для обсервации – комплекса ограничительных и противоэпидемических мероприятий. Сейчас власти ищут варианты соответствующих мест для обсервации, а также ведут дипломатические переговоры по процессу эвакуации.

"Мы должны обеспечить место размещения таких лиц, обеспечить наличие определенных санитарно-гигиенических требований, определенный кейтеринг по питанию. К такому месту будут также установлены требования относительно охраны территории, чтобы сделать невозможным попадание посторонних в место обсервации. Там должно быть отопление, должны быть мощности для обеспечения жизнеспособности такого объекта", – рассказал представитель Минздрава.

Кузин сообщил, что рассматриваются несколько вариантов размещения прибывших, в частности – в Киевской области. Одним из решающих факторов должна стать близость такого места к аэропорту, но пока не определено, какой именно аэропорт будет принимать самолет.

На вопрос, сколько украинцев готовы вернуться на таких условиях, чиновник ответил: "По информации на сегодняшний день, это 53 человека... Это то количество, которых устраивают условия по обсервации, которые предлагает государство в рамках эвакуации. Среди 53 лиц, которые планировали стать участниками эвакуации, был один ребенок. Информации по другим детям не поступало".

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пять человек, которые вернулись из Китая, обследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Кроме того, у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом из Китая заразилось два украинца. Всего на лайнере обнаружили 135 инфицированных лиц.

По данным китайских властей, от нового типа коронавируса 2019-nCoV погибло уже 1016 человек. Только за минувшие сутки, с 10 на 11 февраля, зафиксировано 108 новых смертей. Общее число заражений достигло 42 638, выздоровели – 3996 человек.

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