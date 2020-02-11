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Эвакуация украинцев из Китая из-за коронавируса: появились новые подробности

1.1т
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Украина готовит условия для эвакуации 53 своих граждан из китайской провинции Хубэй, где объявлен карантин из-за коронавируса 2019-nCoV.

О том, как проходит подготовка, рассказал в эфире ObozTV исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Игорь Кузин.

По его словам, прибывшие из Китая украинцы будут на 14 суток изолированы для обсервации – комплекса ограничительных и противоэпидемических мероприятий. Сейчас власти ищут варианты соответствующих мест для обсервации, а также ведут дипломатические переговоры по процессу эвакуации.

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"Мы должны обеспечить место размещения таких лиц, обеспечить наличие определенных санитарно-гигиенических требований, определенный кейтеринг по питанию. К такому месту будут также установлены требования относительно охраны территории, чтобы сделать невозможным попадание посторонних в место обсервации. Там должно быть отопление, должны быть мощности для обеспечения жизнеспособности такого объекта", – рассказал представитель Минздрава.

Кузин сообщил, что рассматриваются несколько вариантов размещения прибывших, в частности – в Киевской области. Одним из решающих факторов должна стать близость такого места к аэропорту, но пока не определено, какой именно аэропорт будет принимать самолет.

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На вопрос, сколько украинцев готовы вернуться на таких условиях, чиновник ответил: "По информации на сегодняшний день, это 53 человека... Это то количество, которых устраивают условия по обсервации, которые предлагает государство в рамках эвакуации. Среди 53 лиц, которые планировали стать участниками эвакуации, был один ребенок. Информации по другим детям не поступало".

Эвакуация украинцев из Китая из-за коронавируса: появились новые подробности

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пять человек, которые вернулись из Китая, обследуют на наличие коронавируса 2019-nCoV.

Кроме того, у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом из Китая заразилось два украинца. Всего на лайнере обнаружили 135 инфицированных лиц.

По данным китайских властей, от нового типа коронавируса 2019-nCoV погибло уже 1016 человек. Только за минувшие сутки, с 10 на 11 февраля, зафиксировано 108 новых смертей. Общее число заражений достигло 42 638, выздоровели – 3996 человек.

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Темы
Коронавирус Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Место
Китай Ухань
Тег
Министерство здравоохранения
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Нда, повезло тем украинцам, которые эвакуировались военными бортами Минобороны России, теперь они в безопасности, им не угрожает ни вирус, ни карантин на Вукраине, который не менее опаснее вируса. Как надо проводить эвакуацию показала Россия. Сможет ли Украина доказать Китаю безопасность эвакуации, вопрос, иначе Украина не получит разрешения.
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