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/Новости медицины

Этого не знали в 21 веке! Ученые сделали сенсационное открытие о человеке

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Немецкие ученые нашли ранее неведомую в теле человека сеть мелких кровеносных сосудов, которая находится в костях.

Данные сосуды помогают быстро и эффективно распространять кровь по организму, передает Science Alert.

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"Это действительно неожиданно − найти новую центральную анатомическую структуру, которая не была описана ни в одном учебнике в 21 веке", − рассказал один из авторов исследования иммунолог Маттиас Гунцер.

Сперва был проведен эксперимент на мышах. Исследователи использовали световую флуоресцентную и рентгеновскую микроскопию, чтобы сделать кости прозрачными. Так ученые увидели несколько сотен капилляров, названных транскортикальными сосудами.

По словам исследователей, большая берцовая кость мыши может содержать более тысячи таких кровеносных сосудов, при этом через них проходит более 80% артериальной и 59% венозной крови.

Ученые

Ученые

Позже данный опыт провели и на человеке. В результате в большой берцовой кости обнаружили похожую систему с более толстыми кровеносными сосудами. Однако, по признанию исследователей, для определения их точных функций требуются дальнейшие эксперименты.

Указано, что данное открытие может объяснить, каким образом инъекции лекарств в костный мозг способствуют их распространению по всему организму.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, как быстро улучшить здоровье.

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Место
Германия
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