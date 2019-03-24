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/Новости медицины

"Этого достаточно": Супрун развенчала популярный миф о медицине в Украине

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В Украине есть 185 тысяч врачей, чего вполне достаточно для текущего количества населения.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала в интервью "Радио Свобода".

"В Украине есть 185 тысяч врачей в реестре. На наше население это на самом деле достаточное количество. Из них 24,5 тысячи уже зарегистрировались как врачи первичного звена в системе eHealth. Со следующего года, когда начнется лицензирование самих врачей, мы будем знать лучше, сколько тех врачей работает, где они работают, какие услуги они предоставляют", - отметила Супрун.

МОЗ

МОЗ

Уляна Супрун

По ее словам, нужно, чтобы больше медицинской помощи предоставлялось на первичном звене, а не было столько специализированной медицины.

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"Мы надеемся, что как будут наши новые интерны выходить из медицинских университетов, мы будем их направлять, чтобы большинство из них стали семейными врачами", - отметила Супрун, добавив, что сейчас семейные врачи зарабатывают в два, три, четыре раза больше, чем специализированные врачи.

"Ибо изменение в системе финансирования началось на этом уровне. И они довольны. 76% пациентов довольны своими врачами. И у нас есть достаточно врачей на этом уровне, чтобы мы оказывали медицинскую помощь", - сказала руководитель Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 апреля в Украине полноценно заработает программа “Доступные лекарства”. Получить медикаменты можно будет в любой аптеке страны через электронный рецепт, который выписывают семейные врачи.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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