"Это Божье чудо!" Голос дочери вывел 34-летнего украинца из длительной комы

Житель Ивано-Франковска Олег Якуц, который более двух недель провел в коме после операции на руку, пришел в себя.

Об этом OBOZREVATEL сообщила его жена Иванна Бутницкая-Якуц. Удивительное событие произошло 10 ноября.

"В воскресенье утром Олег начал распознавать людей и кивать головой, отвечая на вопросы!" – рассказала Иванка.

Она призналась, что в ночь с субботы на воскресенье включала мужу в реанимации записанное на мобильный телефон сообщение старшей дочери, 8-летней Дарьи.

"Очень часто включала! Я не могу утверждать на 100%, но кто знает? Это же чудо!" – не сдерживая эмоций, добавила Иванка.

Олег Якуц с дочкой Дарьей (архив) коллаж

По словам женщины, состояние Олега постепенно улучшается. "Он уже даже пиво просил! А еще активно раздает задачи врачам – то принести, то забрать, кровать передвинуть", – смеется Иванка.

Иванна Бутницкая-Якуц Facebook Иванны Бутницкой-Якуц

В то, что произошло, не могут поверить и сами врачи. Они до сих пор не установили причину наркотической комы, хотя и признают факт гипоксии головного мозга, говорит франковчанка.

"Это было Божье чудо, борьба и добра и зла не в переносном, а в прямом смысле! Но мы победили!" – убеждена женщина.

Олег Якуц с женой Facebook Иванны Бутницькои-Якуц

Напомним, что кома – угрожающее состояние между жизнью и смертью, характеризующееся полной потерей сознания, расстройством важных функций – кровообращения, дыхания, обмена веществ, отсутствием рефлексов, реакции на раздражители.

Возникновение комы наблюдается при значительных поражениях верхнего слоя коры головного мозга, в котором находятся клетки, отвечающие за деятельность высшей нервной системы, сдавливания или повреждения центров мозга, отвечающих за активацию клеток коры. Такие патологические изменения могут быть спровоцированы острым нарушением мозгового кровообращения, травмами и воспалительным поражением нервной системы, неблагоприятным течением соматических заболеваний или тяжелыми экзогенными интоксикациями.

Гипоксия, или Кислородное голодание – патологическое состояние, при котором ткани и органы недостаточно насыщаются кислородом или кислорода достаточно, но он не усваивается тканями. Вследствие этого в жизненно важных органах развиваются необратимые изменения. Чувствительны к кислородной недостаточности центральная нервная система, мышцы сердца, ткани почек, печени.

Олег Якуц с женой Facebook Иванны Бутницькои-Якуц

Как сообщал OBOZREVATEL :

34-летний отец двоих детей Олег Якуц сломал руку 21 октября, упав с детской горки. В связи с высоким уровнем сложности травмы было принято решение о хирургическом вмешательстве.

25 октября в Ивано-Франковской больнице №1 Олега прооперировали, однако после операции человек так и не проснулся.

Медики не смогли объяснить, что случилось. Говорят, делали все по протоколу. "Основой является гипоксия головного мозга. Откуда она взялась, не знаем. Мы сходимся на том и консультируемся со специалистами, что гипоксия могла быть на введение какого-то средника, возможно, это была неконтролируемая гипогликемия во время, при подготовке к операции", – заявлял главный врач Ивано-Франковской городской больницы №1 Тарас Василик.

Родные Олега утверждают, что мужчина впал в кому из-за халатности анестезиолога, и уже обратились в полицию. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. По этой статье виновному грозит до двух лет ограничения или лишения свободы.

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