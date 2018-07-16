"Естественный процесс": Супрун развенчала очередной миф о проблеме со спиной

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что операция при грыже в межпозвоночных дисках в большинстве случаев не нужна, так как эта проблема проходит сама по себе.

"Делать операцию при грыже в межпозвоночных дисках в большинстве случаев не требуется. Доказательная медицина свидетельствует, что большинство грыж дисков исчезают спонтанно, то есть сами по себе. И это естественный процесс в организме человека", – написала Супрун в Facebook.

По ее словам, операция межпозвоночной грыжи является весьма популярной практикой "лечения" в Украине, хотя необоснованное хирургическое вмешательство очень опасно. Это может больше навредить, чем вылечить пациента.

"Также достаточно популярными являются скорее магические, чем доказательные способы решения проблемы. Некоторые центры и клиники предлагают разного рода "авторские" методики, которые якобы помогут избавиться от грыжи межпозвонкового диска без оперативного вмешательства. В такой рекламе могут даже демонстрироваться снимки МРТ до и после лечения с комментарием вроде "вот видите, прошло 7 месяцев и грыжи нет", – подчеркнула она.

Супрун пояснила, что на самом деле, это не значит, будто методы сработали. Более того, пациенты просто заплатили за то, что природа сделала сама.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун рассказала, что диагноза "вылетающий диск" не существует.