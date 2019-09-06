Есть жертвы: в США сотни человек заболели от электронных сигарет

В США по меньшей мере три человека умерли от курения электронных сигарет (вейпа).

Еще одна жертва пока не подтверждена, передает Deutsche Welle со ссылкой на представительницу Центра по контролю и профилактике заболеваний Дану Мени-Делман.

Кроме того, по последним данным, в 33 штатах выявлено 450 человек, заболевших похожими серьезными заболеваниями, которые могли быть вызваны курением е-сигарет. Большинство из пострадавших являются подростками.

Симптомы включают затрудненное дыхание, боль в груди, заболевания желудочно-кишечного тракта.

В связи с этим представители системы здравоохранения призывают людей не использовать вейпы, пока не будут окончательно выяснены причины болезней и смертей.

В то же время исследователи пока не обнаружены никаких отдельных устройств или веществ, которые употребляли все больные и которые могли бы стать причиной заболеваний.

"Мы ставим себе вопрос, является ли это чем-то новым или только новооткрытым", – отметила Мени-Делман.

Вейп Business Insider

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США подросток получил серьезные травмы в результате взрыва во рту электронной сигареты. Парень был доставлен в больницу с переломом челюсти и сломанными зубами.

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