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/ Новости медицины

"Есть у сотен тысяч женщин!" Ученые обнаружили смертельную опасность силиконовой груди

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В США массово отзывают силиконовые грудные имплантаты компании Allergan, которые могут вызвать редкий вид рака.

Так, Федеральное управление США по контролю за едой и лекарствами 26 июля сообщило, что 481 случай установления имплантов производства данной фирмы связан с редким видом злокачественных опухолей – анапластической крупноклеточной лимфомой.

Во всем мире зафиксировано всего 573 случая этого вида рака у женщин. 33 из них уже умерли.

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"По нашим оценкам, у сотен тысяч женщин есть такие имплантаты", – сказала на пресс-конференции директор отделения хирургических и инфекционных устройств в FDA Бинита Ашар.

Высокопоставленная сотрудница FDA Эйми Эбернети добавила: "Проведенные проверки установили прямую связь между имплантатами компании Allergan и ущербом, причиненным женщинам вследствие их установки, включая летальные исходы.

Мы приняли меры по оповещению населения об этой угрозе и напомнили женщинам о необходимости обследования".

Иллюстрация. Силиконовая грудь

Иллюстрация. Силиконовая грудь

Fresh Press portal

Как писал OBOZREVATEL, жительница Солфорда (Великобритания) Синди Мур превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций. Девушка увеличила грудь, губы и ягодицы. Ее фото вызвали неоднозначную реакцию сети.

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Темы
Здоровье женское здоровье онкология
Место
США
Теги
пластическая хирургия исследование рак
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