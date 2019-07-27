"Есть у сотен тысяч женщин!" Ученые обнаружили смертельную опасность силиконовой груди

В США массово отзывают силиконовые грудные имплантаты компании Allergan, которые могут вызвать редкий вид рака.
Так, Федеральное управление США по контролю за едой и лекарствами 26 июля сообщило, что 481 случай установления имплантов производства данной фирмы связан с редким видом злокачественных опухолей – анапластической крупноклеточной лимфомой.
Во всем мире зафиксировано всего 573 случая этого вида рака у женщин. 33 из них уже умерли.
"По нашим оценкам, у сотен тысяч женщин есть такие имплантаты", – сказала на пресс-конференции директор отделения хирургических и инфекционных устройств в FDA Бинита Ашар.
Высокопоставленная сотрудница FDA Эйми Эбернети добавила: "Проведенные проверки установили прямую связь между имплантатами компании Allergan и ущербом, причиненным женщинам вследствие их установки, включая летальные исходы.
Мы приняли меры по оповещению населения об этой угрозе и напомнили женщинам о необходимости обследования".
Иллюстрация. Силиконовая грудь
Fresh Press portal
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