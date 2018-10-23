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/Новости медицины

''Есть риск заразиться'': Супрун рассказала правду о дельфинах

2.8тЧитать материал на украинском

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дельфинотерапия не лечит и не приносит пользы ни людям, ни дельфинам.

"Польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения, а позитивное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой или котом", - написала она на своей странице в Facebook.

Чиновница указала на данные научных исследований, в которых говорится о том, что терапия с участием животных - это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения. Удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя.

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Супрун подчеркнула, что эффект ультразвука, который издают дельфины, не достигает даже минимального значения для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Также она опровергла утверждение, что дельфинотерапия безвредна. По ее словам, у дельфинов и людей есть общие инфекционные болезни (кандидоз, сальмонеллез и другие), поэтому есть риск заразиться. Особенно тем людям, которые имеют проблемы со здоровьем.

По ее словам, мысль о том, что дельфинам нравится купаться с людьми, также является ошибочной.

"В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является ужасно тесной консервной банкой", - написала она.

Супрун напомнила, что дельфины живут в соленой морской воде, в неволе же они находятся в обычной водопроводной воде, разведенной морской солью и другими химикатами, среди которых содержится хлор.

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"От такой воды дельфины болеют, слепнут, и у них разъедается кожа. На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет. Между тем в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет", - добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развеяла популярный миф о народном лекарстве от гриппа.

Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Вот когда она рот открывает в сторону медицины - говорит довольно разумные вещи ))) Но когда о чем-то другом - лучше бы молчала )) Она дельфина в живую-то хоть раз хотя бы видела? )))) И вообще, она в курсе, что в дикой природе домашняя кошка (европейская лесная), к примеру, за ночь (!) пробегает до 80 км, т.е., по ее логике, квартира для кошки - тесная консервная банка ))) Так же в природе олени за сутки преодолевают тоже десятки км, однако если оборудовать кормушку и наполнять ее - расстояние, проходимое животными за сутки сократится на один-два порядка ))) И т.д. Так что даме лучше говорить строго о медицине )))
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Dell Alex, укры для нее - это такие рыбы говорящие. И тупые ))
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