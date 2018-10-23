''Есть риск заразиться'': Супрун рассказала правду о дельфинах

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что дельфинотерапия не лечит и не приносит пользы ни людям, ни дельфинам.

"Польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения, а позитивное влияние взаимодействия с дельфинами можно сравнить с игрой с собакой или котом", - написала она на своей странице в Facebook.

Чиновница указала на данные научных исследований, в которых говорится о том, что терапия с участием животных - это лишь поддержка основного курса терапии, но ни в коем случае не методика лечения. Удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя.

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Супрун подчеркнула, что эффект ультразвука, который издают дельфины, не достигает даже минимального значения для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Также она опровергла утверждение, что дельфинотерапия безвредна. По ее словам, у дельфинов и людей есть общие инфекционные болезни (кандидоз, сальмонеллез и другие), поэтому есть риск заразиться. Особенно тем людям, которые имеют проблемы со здоровьем.

По ее словам, мысль о том, что дельфинам нравится купаться с людьми, также является ошибочной.

"В естественной среде дельфины проплывают до 160 км в день, поэтому даже самый большой дельфинарий для животных является ужасно тесной консервной банкой", - написала она.

Супрун напомнила, что дельфины живут в соленой морской воде, в неволе же они находятся в обычной водопроводной воде, разведенной морской солью и другими химикатами, среди которых содержится хлор.

"От такой воды дельфины болеют, слепнут, и у них разъедается кожа. На свободе дельфины живут от 25 до 50 лет. Между тем в дельфинариях больше половины животных умирают в течение первых двух лет пребывания в неволе, а те, которые преодолевают этот срок, живут в среднем 6 лет", - добавила она.

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