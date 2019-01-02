Есть опасность: Супрун развенчала популярный миф об алкоголе

Ощущение тепла на морозе после употребления алкоголя является обманчивым и зачастую приводит к неприятным последствиям для здоровья.

Об этом напомнила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, рассказав о механизме действия спиртных напитков на организм.

"Многие люди до сих пор верят в распространенный миф – надо выпить алкоголь, чтобы согреться. Поэтому часто перед выходом на улицу или во время прогулки употребляют что-то "горячее". На самом деле ощущение тепла от алкоголя обманчиво. Независимо от того, какой именно алкогольный напиток вы пьете", – отметила она.

Так, Супрун подчеркнула, что алкоголь расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. При этом внутренние органы тепло теряют.

"Когда нам становится холодно, мы начинаем дрожать. Именно дрожь является одним из способов, который помогает телу сохранять тепло. Впрочем, алкоголь нарушает этот защитный механизм", – добавила и.о. министра здравоохранения.

Супрун также напомнила, что на терморегуляцию влияет потоотделение. При употреблении алкоголя ощущение тепла заставляет человека потеть, что может еще больше снизить температуру тела.

"Обманчивое тепло от алкоголя нарушает ощущение холода. Поэтому люди, которые слишком много выпили, склонны не обращать внимание на холод и, к примеру, снимать верхнюю одежду на улице, чтобы немного остыть. Этот феномен даже имеет название – "пивная куртка". Когда вроде становится жарко и согреваться одеждой не нужно. Зато такое поведение в разы повышает риски переохлаждения", – написала она.

Более того, алкоголь и низкая температура на улице являются опасной комбинацией. Супрун призвала людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, быть особенно осторожными. Она в очередной раз напомнила, что употребление алкоголя негативно влияет на организм и приводит к ряду болезней.

Чтобы действительно согреться, и.о. главы Минздрава также дала несколько советов: не выходить из дома голодными, или съесть что-то и пить достаточно жидкости.

"Не курите. Курение, в частности никотин, плохо влияет на стенки сосудов. Это увеличивает риски нарушить терморегуляцию. Не носите тесную обувь и надевайте несколько слоев одежды. Обязательные атрибуты в холод – перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник. Они защитят открытые участки кожи от холода", – добавила она.

Также Супрун посоветовала при замерзании активнее двигать конечностями, но избегать переутомления. А также каждый полчаса-час заходить в тепло.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун развеяла популярный миф о влиянии алкоголя на навыки вождения.