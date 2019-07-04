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/Новости медицины

Если Чернобыль повторится: врач рассказал, что делать при утечке радиации

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На случай утечки радиации и повторения катастрофы, подобной Чернобыльской, необходимо в каждой аптечке иметь запас таблеток фармацевтического йода.

Такой совет дал в эфире ObozTV заместитель директора Института эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комисаренко АМН Украины, доктор медицинских наук Андрей Кваченюк.

В первую очередь, по словам медика, йодные таблетки необходимо закупить для аптечек больших детских коллективов – школ, детских садиков, кружков и т.д. Не лишними они также будут на предприятиях, в университетах или офисах.

Такие препараты обеспечивают суточную потребность организма в йоде. Как пояснил Кваченюк, их необходимо принять при первой же информации об утечке радиации. Щитовидная железа накопит обычный лечебный йод, и тогда для его радиоактивного изотопа уже не останется места.

"И радиоактивный йод просто будет транзитом выходить", – уточнил он.

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Врач подчеркнул, что это основной способ профилактики негативных последствий для здоровья.

"К сожалению, мы не под колпаком живем. У нас нестабильный техногенный мир. Если, не дай Бог, идет какое-то первое известие об утечке радиации – а у нас в Украине много атомных станций – надо иметь в аптечке (таблетированный. – Ред.) йод", – порекомендовал специалист.

В случае утечки радиации необходимо защитить щитовидку от радиоактивного йода-131

В случае утечки радиации необходимо защитить щитовидку от радиоактивного йода-131

Кадр из сериала "Чернобыль"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала норму суточной потребности в йоде: 150-300 мкг для женщин и до 300 мкг для мужчин. Дети до 6 лет должны употреблять 90 мкг йода, а в 6-12 лет – 120 мкг. Недостаток йода в организме может привести к ряду негативных последствий, вплоть до рака щитовидной железы.

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Темы
ЗдоровьеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVСоветы врачей
Персона
Андрей Кваченюк
Место
Украина
Теги
ЧАЭСЧернобыльонкологияздоровьеСоветы врача
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