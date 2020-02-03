Еще один повод бросить: ученые опровергли популярный миф о курении

Легкие человека обладают способностью вылечивать канцерогенные мутации, вызванные курением. К такому выводу пришли британские исследователи.

Ранее считалось, что мутации, приводящие к раку легких, навсегда остаются даже у бывших курильщиков, которые больше не притрагиваются к сигаретам. В результате многие курильщики даже не пытались бросать, поскольку думали, что вред от выкуренных сигарет уже не исправить. Но результаты исследования свидетельствуют о том, что те немногие клетки, которые остались неповрежденными, способны восстановить легкие, пишет BBC.

Этот эффект наблюдался даже у пациентов, выкуривавших пачку сигарет в день в течение 40 лет, прежде чем бросить.

Химические элементы, содержащиеся в табаке, разрушают ДНК клеток легких, которая в итоге мутирует, медленно превращая их из здоровых в канцерогенные. Исследования показали, что это происходит в легких курильщика еще до возникновения рака.

"Это как бомбы замедленного действия, ждущие следующего удара, чтобы возник рак", - рассказал доктор Кейт Гауэрс, исследователь Университетского колледжа Лондона (UCL).

Но небольшая часть клеток остается неповрежденной. Когда курильщик отказывается от курения, эти клетки начинают расти и замещать поврежденные клетки в легких. У отказавшихся от курения до 40% клеток в легких могут выглядеть ровно так же, как у людей, никогда не куривших.

"Мы были совершенно не готовы к этому открытию. Есть определенное количество клеток, которые каким-то волшебным образом восстанавливают дыхательные пути", - утверждает исследователь Института Сенгера Питер Кэмпбелл.

Cогласно исследованиям, люди, бросающие курить, уже с первого дня без табака снижают риск заболеть раком легких. Ранее это связывали просто с тем, что у бросивших курить дальнейшей мутации клеток не происходит.

"Эта идея действительно мотивирует: люди, отказавшиеся от курения, получают двойную пользу - они предотвращают дальнейшее разрушение клеток легких и дают своим легким шанс сократить уже нанесенный ущерб с помощью более здоровых клеток", - сказала доктор Рэйчел Орритт, эксперт британской организации Cancer Research UK.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как бросить курить и навсегда избавиться от вредной привычки.

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