Эпидемия кори в Украине: в Минздраве назвали шокирующие цифры

В Украине медики регистрируют более двух тысяч пациентов, больных корью.

Такие цифры озвучил в эфире ObozTV заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко. Он объяснил, что проблема с распространенностью кори в Украине возникла из-за того, что большое количество детей не были вакцинированы.

"Это (корь. – Ред.) проблема, с которой надо бороться. А путь здесь только один – приходить в больницу и делать прививку. В первую очередь их нужно сделать детям. Такая проблема в Украине возникла из-за того, что многие из них не были вакцинированы от кори. Сейчас ситуация стабилизировалась, но остается сложной. Мы за неделю фиксируем где-то от двух до 2,5 тысяч новых случаев заболеваемости в государстве", – сказал он.

Чтобы повлиять на украинцев и заставить их сделать прививки, бывают случаи, когда, например, детям, которые не были вакцинированы, не разрешают ходить в школу, говорит Ляшко. Он объяснил, что такие нормы не являются нарушением права на образование детей.

"Работала и продолжает работать такая норма в законе о защите населения от инфекционных болезней, когда непривитым детям запрещено посещать организованные коллективы, то есть детские сады и школы. Но не только в Украине, а и во всем мире было поднято огромное сопротивление, мол, это нарушение права на образование. Но у нас есть закон, который предусматривает различные формы обучения, когда посещать школу необязательно. Это тоже самое, что правила передвижения на улицах. У нас в стране можно свободно передвигаться, но мы почему-то все останавливаемся на красный сигнал светофора. Так и в ситуации с вакцинацией школьников, – есть право на образование, но существуют также определенные правила, ребенок должен прийти на уроки вакцинированный", – отметил Ляшко.

Ляшко также рассказал о возможности создания вакцины в Украине. Он объяснил, что сейчас готовится программа анализа целесообразности производства отечественных иммунобиологических препаратов.

"Если в любой стране проживает более 30 млн жителей, то по рекомендациям ВОЗ, целесообразно рассматривать создание собственного производства таких препаратов. Сейчас готовится программа иммунопрофилактики до 2021 года, в которой заложено проведение экономического анализа восстановления собственного производства таких препаратов", – резюмировал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумском перинатальном центре из-за кори умерла 24-летняя роженица. В заведении решили прекратить прием беременных и объявить карантин на две с половиной недели.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!