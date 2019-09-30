"Энтузиазм медиков заканчивается"! Тодуров обратился к нардепам с мощным призывом

Генеральный директор государственного учреждения Институт сердца Борис Тодуров призвал депутатов принять бюджет на 2020 год с учетом повышения зарплат для медработников и расходов на медицину.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Народ против" на телеканале Zik. Он подчеркнул, что за жизни пациентов несут ответственность не только медики, но и государство (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот уже 32 года я привык отвечать за жизнь каждого человека, который попадает на мой операционный стол или в клинику, которую я возглавляю. Есть такое представление, что врачи отвечают за жизнь пациентов. Я хотел бы напомнить народным депутатам, что наряду с нами, они несут точно такую же ответственность за жизнь каждого, кто сегодня находится в больнице, в роддоме, в реанимации, на "скорой помощи" или просто болеет", – сказал Тодуров.

Борис Тодуров hubs.ua

Он призвал Кабинет министров обсудить повышение зарплат для медицинских работников и подчеркнул, что в противном случае государство может и вовсе потерять медицину

"Хочу напомнить, что за 3,5 тысячи гривен не будут работать операционные сестры сутками, как они сегодня работают. Энтузиазм медиков заканчивается. Поколение тех советских медиков, которые работали за идею и служили своему отечеству, тоже заканчивается. И если в ближайшее время, уже в этом бюджете не будут заложены нормальные зарплаты и нормальная расходка для медицины, то мы будем терять не только пациентов, но и потеряем медицину вообще, как таковую.

Прошу провести заседание Кабмина или бюджетного комитете где-нибудь в Кроливце в районной больнице. Или пусть придут к нам в реанимацию и мы им покажем, что такое ответственность за жизнь человека, – заявил Тодуров.

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали документ с должностными окладами врачей и медицинского персонала на 2019 год в Украине. В документе указано, что состоянием на 1 января 2019 года оклад врача высшей категории составляет 4361 грн (156 долларов по курсу 27,9 грн на 29 января). Врачи первой и второй категории будут получать 4073 (146 долларов) и 3784 гривен (136 долларов).

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