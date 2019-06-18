"Эмоции на убийствах!" Супрун развеяла очередной миф о смерти

СМИ постоянно сообщают о гибели людей в терактах, хотя самой распространенной причиной смерти являются сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая сослалась на исследование американских ученых.

"Теракты является самой распространенной "смертельной" темой в СМИ, хотя их жертвами становятся 0,01% американцев, и вообще в мире - 0,06% людей. А вот наиболее распространенная причина смерти - сердечно-сосудистые заболевания - имеет только 2-3% запросов в поиске и упоминаний в СМИ ", – рассказала она.

Согласно исследованию, самые большие угрозы для людей, по мнению медиа, такие: террористические атаки (33-35%), убийства (22-23%) и самоубийства (10-14%). При этом пользователи ищут в сети информацию о раке (37%), диабете (8,9%) и терроризме (7,2%). При этом реальными угрозами для жизни людей являются сердечно-сосудистые болезни (30,2%), рак (29,5%), аварии (7,6%).

Таким образом, отметила руководитель МОЗ, наибольший "вес" в исследовании имеют сердечно-сосудистые заболевания (30,2%) и террористические акты (33-35%).

Супрун добавила, что хоть рак и ищут 37%, но в СМИ о данном заболевании пишут лишь 13-14% из своего контента.

Глава Минздрава рассказала, что в Украине около 90% смертей вызваны неинфекционными заболеваниями (ишемическая болезнь сердца, инсульт, цирроз печени, рак).

"Несоответствие, отраженное в исследовании, беспокоит ... Ведь если люди будут интересоваться действительно актуальными для себя темами, изучать потенциальные риски, они с высшей вероятностью вовремя обратятся за помощью к врачу или за психологической поддержкой", – акцентировала Супрун.

Ульяна Супрун 5 канал

Она пояснила, что дисбаланс между тем, о чем читаем в новостях, что ищем в интернете и реальностью, имеет несколько причин.

Во-первых, это ожидание, что информация будет работать на предотвращение. Люди, которые по определенным причинам занимаются темой рака, ищут об этой болезни больше других. Это может помогать предотвратить болезни и смерти, но также увеличивает дисбаланс в поиске.

Во-вторых, медиа и новости фокусируются на историях и событиях.

"Для медиа интереснее освещать уникальные случаи - теракты, самоубийства или убийства, чем болезнь печени. Они стремятся как можно к большему количеству просмотров и предпочитают эксклюзив и эмоции", – пояснила Супрун.

Чиновник напомнила, что получить достоверную и понятную информацию о здоровье всегда можно у семейного врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ульяна Супрун заявила, что День медицинского работника, который отмечали 16 июня, – еще один праздник, искусственно созданный во времена СССР.

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