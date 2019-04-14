В Украине введут электронные больничные: в чем их плюсы

Новые больничные листы для украинцев в электронном формате позволят побороть коррупционную составляющую в вопросах получения таких справок и сэкономят государству 2 миллиарда гривен.

Об этом в эфире ObozTV заявила нардеп, заместитель председателя комитета ВР по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко. Она добавила, что такое нововведение особенно поможет разобраться с чиновниками, против которых возбуждаются уголовные дела, а они берут справку о больничном и убегают за границу.

"Мы знаем, что это можно приобрести при определенных условиях, даже не будучи больным. Особенно это касается чиновников, против которых ведутся уголовные дела. Благодаря электронной форме больничных листов можно будет проверить, где именно находится человек, кто выписал ему эту справку. Это даст возможность сэкономить почти 2 млрд грн для государства. Ведь такие огромные цифры теряются из-за коррупции, ненастоящих справок", – сказала она.

Этот электронный реестр должен быть единым для всех областей, убеждена нардеп. Она отметила, что правительство не должно медлить в принятии решения по этому вопросу.

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"Реестр будет давать всю информацию по поводу обращения, врача и диагноза пациента, чтобы не было так, как сейчас, – пришел человек и получил в Киеве больничный лист, а затем уехал в другой город и снова обратился к врачу и получил новую справку. Чтобы этот электронный реестр заработал, нужно только решение правительства. Об этом уже говорится в течении последних двух лет. К сожалению, в постановлении Кабмина сроки по принятию этого вопроса не указаны, есть только декларация намерений", – добавила Сисоенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины разъяснило гражданам, как получить больничный у частного врача. Процедура занимает больше времени, чем в государственной больнице, однако действует по тому же правилу.

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